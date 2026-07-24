Galatasaray'dan şaşırtacak transfer: Raul Asencio!

Yeni sezonda da şampiyonluk serisini devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, kadroya dahil edilecek isimlerle ilgili temaslarını hızlandırırken savunma transferi için İspanya'dan dikkat çeken bir seçenek ortaya çıktı. HEDEF RAUL ASENCIO Galatasaray, Real Madrid forması giyen Raul Asencio'yu transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki İspanyol savunmacının kulübündeki durumunu ve olası transfer şartlarını değerlendirmeye başladı. Asencio'nun genç yaşı ve stoper bölgesinde görev yapması, oyuncuyu Galatasaray'ın savunma planlamasında dikkat çeken seçeneklerden biri haline getirdi.

Raul Asencio MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR Alman basınında yer alan haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Raul Asencio'yu yeni sezon planlamasında kullanmak istemediği iddia edildi. Portekizli teknik adamın kadro yapılanması doğrultusunda genç futbolcunun ayrılığına izin verebileceği belirtildi. Bu kararın ardından Asencio'nun geleceği transfer döneminin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.