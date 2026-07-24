Galatasaray'dan şaşırtacak transfer: Raul Asencio!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Real Madrid forması giyen Raul Asencio’yu gündemine aldı. Jose Mourinho’nun 23 yaşındaki stoperi kadroda düşünmediği ve uygun teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verileceği iddia edildi.
Yeni sezonda da şampiyonluk serisini devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetim, kadroya dahil edilecek isimlerle ilgili temaslarını hızlandırırken savunma transferi için İspanya'dan dikkat çeken bir seçenek ortaya çıktı.
HEDEF RAUL ASENCIO
Galatasaray, Real Madrid forması giyen Raul Asencio'yu transfer listesine aldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki İspanyol savunmacının kulübündeki durumunu ve olası transfer şartlarını değerlendirmeye başladı.
Asencio'nun genç yaşı ve stoper bölgesinde görev yapması, oyuncuyu Galatasaray'ın savunma planlamasında dikkat çeken seçeneklerden biri haline getirdi.
MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Alman basınında yer alan haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Raul Asencio'yu yeni sezon planlamasında kullanmak istemediği iddia edildi.
Portekizli teknik adamın kadro yapılanması doğrultusunda genç futbolcunun ayrılığına izin verebileceği belirtildi.
Bu kararın ardından Asencio'nun geleceği transfer döneminin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
UYGUN TEKLİF BEKLENİYOR
Real Madrid'in Raul Asencio için uygun bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık olduğu kaydedildi.
Galatasaray yönetimi, İspanyol kulübünün bonservis beklentisini ve oyuncunun sözleşme şartlarını öğrendikten sonra transferle ilgili yol haritasını belirleyecek.
Sarı-kırmızılıların Asencio için resmi teklif sunup sunmayacağı, yapılacak mali değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.
GALATASARAY SAVUNMAYA TAKVİYE İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray, yeni sezon öncesinde savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Yönetim, hem ilk 11 rekabetini artırabilecek hem de uzun vadeli kadro planlamasında kullanılabilecek oyuncular üzerinde duruyor.
Raul Asencio da genç yaşı ve Real Madrid kadrosunda bulunması nedeniyle değerlendirilen stoper adayları arasına girdi.