Galatasaray'a Singo için Inter'den 35 milyon euro

Yeni sezonda da şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadro çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'ın transfer edilecek oyuncular için temaslarını sürdürdüğü dönemde, mevcut kadrodaki Singo'ya İtalya'dan talip çıktı.

Wilfried Singo INTER SINGO'NUN PEŞİNDE Serie A ekiplerinden Inter, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan ekibi, savunma hattına yapmayı planladığı takviye doğrultusunda Fildişi Sahilli futbolcuyu transfer listesinin önemli isimlerinden biri olarak belirledi. Singo'nun Galatasaray'daki performansı ve farklı görevleri yerine getirebilmesi, Inter'in oyuncuya yönelik ilgisinde etkili oldu.