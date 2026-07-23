Galatasaray'a Singo için Inter'den 35 milyon euro
Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 29 resmi maça çıkan Wilfried Singo’ya Inter talip oldu. İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif ettiği, sarı-kırmızılıların ise henüz yanıt vermediği yazıldı.
Yeni sezonda da şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadro çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'ın transfer edilecek oyuncular için temaslarını sürdürdüğü dönemde, mevcut kadrodaki Singo'ya İtalya'dan talip çıktı.
INTER SINGO'NUN PEŞİNDE
Serie A ekiplerinden Inter, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan ekibi, savunma hattına yapmayı planladığı takviye doğrultusunda Fildişi Sahilli futbolcuyu transfer listesinin önemli isimlerinden biri olarak belirledi. Singo'nun Galatasaray'daki performansı ve farklı görevleri yerine getirebilmesi, Inter'in oyuncuya yönelik ilgisinde etkili oldu.
35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Inter'in Wilfried Singo için hazırladığı transfer teklifinin mali ayrıntıları da belli oldu. İtalyan kulübünün, 25 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte toplam 35 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif sunduğu yazıldı.
GALATASARAY HENÜZ YANIT VERMEDİ
Galatasaray yönetiminin Inter'den gelen 35 milyon Euro'luk teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadro planlaması ve savunma rotasyonundaki ihtiyaçlar doğrultusunda Singo için sunulan paketi değerlendirecek. Inter'in transfer konusundaki ısrarı ve Galatasaray'ın belirleyeceği bonservis beklentisi, görüşmelerin ilerleyen bölümünü şekillendirecek.
WILFRIED SINGO KİMDİR?
Wilfried Singo, Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcudur. Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezonki kadrosunda düzenli olarak görev alan Singo, performansıyla Inter'in transfer listesine girdi.
GEÇEN SEZON 5 GOLE KATKI
Wilfried Singo, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev yaptı. Fildişi Sahilli futbolcu, bu müsabakalarda 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Singo böylece sezonu 5 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı. Galatasaray yönetiminin Inter'in teklifine vereceği karar, Singo'nun yeni sezondaki geleceğini belirleyecek.