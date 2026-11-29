Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sezon başında Sturm Graz ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki savunmacı, dönüş tarihiyle ilgili açıklamada bulundu.