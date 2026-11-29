Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'den müjde! Dönüş maçını açıkladı
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jayden Oosterwolde'den sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertli takımın Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden Hollandalı savunmacı, sahalara dönmeyi hedeflediği maçı açıkladı. İşte Oosterwolde'nin açıklaması ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Sezon başında Sturm Graz ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki savunmacı, dönüş tarihiyle ilgili açıklamada bulundu.
JAYDEN OOSTERWOLDE SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI!
Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyeti tribünden takip eden Jayden Oosterwolde, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Hollandalı futbolcu, kendisine yöneltilen "Sakatlığın nasıl?" sorusuna, "LASK Linz maçında dönerim" cevabını verdi.
Böylece Oosterwolde, uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara dönmek için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak LASK karşılaşmasını hedef gösterdi.
STURM GRAZ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Fenerbahçe'nin sezon başında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kaldı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon sürecine giren Hollandalı oyuncunun bu dönemde İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transferi de gerçekleşmedi.
Sahalara dönüş için çalışmalarını sürdüren savunmacı, LASK karşılaşmasını işaret ederek sağlık durumuna ilişkin önemli bir mesaj verdi.