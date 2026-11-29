"GREENWOOD BU TÜR MAÇLARIN OYUNCUSU"

Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK karşısındaki performansını değerlendiren Hüseyin Kıyıcı, bir gol ve iki asistle mücadeleye damga vuran Mason Greenwood'a dikkat çekti. Kıyıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştirirken İrfan Can Kahveci'ye ise övgülerde bulundu.

Hüseyin Kıyıcı, "Greenwood öyle bir oyuncu. Bir gol, iki asist... Greenwood zaten bu tür maçların oyuncusu. O yüzden böyle maçlarda daha da ön plana çıkıyor. Ancak Fenerbahçe'de tek eksik vardı, o da Kerem Aktürkoğlu. Bu maçta yine kayıptı. İrfan Can yine muhteşemdi" ifadelerini kullandı

"OĞUZ'UN GOLÜ RONALDOVARİ BİR GOLDÜ"

Fenerbahçe'nin attığı golleri değerlendiren Fırat Aydınus, İrfan Can Kahveci'nin asistine ve Greenwood'un bitiriciliğine dikkat çekti. Aydınus, Oğuz Aydın'ın golüne de ayrı bir parantez açtı.

Fırat Aydınus, "Bu pası atana değil, attırana da bakmak lazım. İrfan Can'ın bu kadar uzun menzilli bir pas atması, kendisini gerçekten gösteriyor. Greenwood'un vuruşu da çok enteresandı. Herkes orada sol köşeyi kapatırken Greenwood, sol ayağının dışıyla topu sağ köşeye bıraktı. Oğuz'un golü de Ronaldovari, muhteşem bir goldü" diye konuştu.