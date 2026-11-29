Fenerbahçe - Erzurumspor maçı yorumları Libero'da
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu özel yayınında masaya yatırılıyor. Eski FIFA hakemi Fırat Aydınus, Hüseyin Kıyıcı, Serkan Korkmaz ve Cem Kerpiççiler; sarı-lacivertlilerin performansını, Emre Belözoğlu'nun tercihlerini, kritik hakem kararlarını ve mücadelenin tüm detaylarını canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, Trendyol Süper Lig'deki önemli karşılaşmaları deneyimli isimlerin yorumlarıyla futbolseverlere taşımaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldiği mücadele, Libero'nun maç sonu özel yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.
FIRAT AYDINUS, HÜSEYİN KIYICI, SERKAN KORKMAZ VE CEM KERPİÇÇİLER YORUMLUYOR
Eski FIFA hakemi Fırat Aydınus, Hüseyin Kıyıcı, Serkan Korkmaz ve Cem Kerpiççiler, Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşmasını Libero ekranlarında değerlendiriyor.
Sarı-lacivertlilerin Erzurumspor FK karşısında ortaya koyduğu futbol, maçın kırılma anları, oyuncuların bireysel performansları ve karşılaşmanın kritik pozisyonları canlı yayında masaya yatırılıyor.
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