UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra mücadele eden Fenerbahçe, sahadaki başarılı sonuçlarını ekonomik kazanca dönüştürüyor. Lig aşamasında Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetle önemli bir gelir elde eden sarı-lacivertliler, turnuvadaki toplam kazancını 24,2 milyon euroya çıkardı.



5 MAÇTA 5,6 MİLYON EURO KAZANDI Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında geride kalan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu sonuçlarla performansa dayalı ödüllerden 5,6 milyon euro kazandı. UEFA'nın belirlediği ödül sistemine göre takımlar, lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro gelir elde ediyor.