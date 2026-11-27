Fenerbahçe'ye Devler Ligi'nden dev gelir! Kasa doldu taştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i mağlup eden Fenerbahçe, kasasına 2,1 milyon euro daha koydu. Sarı-lacivertlilerin organizasyondan elde ettiği toplam gelir 24 milyon 200 bin euroya yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra mücadele eden Fenerbahçe, sahadaki başarılı sonuçlarını ekonomik kazanca dönüştürüyor.
Lig aşamasında Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetle önemli bir gelir elde eden sarı-lacivertliler, turnuvadaki toplam kazancını 24,2 milyon euroya çıkardı.
5 MAÇTA 5,6 MİLYON EURO KAZANDI
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında geride kalan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu sonuçlarla performansa dayalı ödüllerden 5,6 milyon euro kazandı.
UEFA'nın belirlediği ödül sistemine göre takımlar, lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro gelir elde ediyor.
TOPLAM GELİR 24,2 MİLYON EURO OLDU
Shakhtar Donetsk galibiyetiyle kasasına 2,1 milyon euro daha koyan Fenerbahçe'nin yalnızca maç sonuçlarından elde ettiği gelir 5,6 milyon euroya ulaştı.
Sarı-lacivertlilerin 18,6 milyon euroluk katılım bedeliyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı toplam para 24 milyon 200 bin euro oldu.
Fenerbahçe, lig aşamasında kalan 3 karşılaşmasını da kazanması halinde performans ödüllerinden 6,3 milyon euro daha elde edebilecek. Bu senaryoda sarı-lacivertlilerin toplam geliri, diğer olası UEFA ödemeleri hariç 30,5 milyon euroya ulaşacak.