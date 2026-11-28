Sarı-lacivertlilerin son üç karşılaşmadaki oyunundan genel anlamda memnun olan Belözoğlu, ideal kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.



HÜCUMDA KARARINI VERDİ

Göreve geldiği günden itibaren farklı oyuncu tercihleri üzerinde duran Emre Belözoğlu, özellikle hücum hattındaki rekabette kararını büyük ölçüde verdi.

Romelu Lukaku ile Vedat Muriç arasındaki forma mücadelesinde Kosovalı golcüyü ön plana çıkaran genç teknik adam, kanatlarda ise Oğuz Aydın ve Mason Greenwood ile devam etmeyi planlıyor.

Orta sahada İsmail Yüksek-Guendouzi ve İsmail Yüksek-Kante ikililerini deneyen Belözoğlu, Kante'nin performansından memnun kaldı. Ancak İsmail Yüksek ile Guendouzi arasındaki tercih henüz kesinleşmedi.