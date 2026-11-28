Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan radikal karar! Yıldız isim kulübeye çekilecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk galibiyetinin ardından ideal 11'ini şekillendirmeye başladı. Hücum hattındaki tercihlerini büyük ölçüde netleştiren genç teknik adam, savunmada ise kaptan Milan Skriniar'ı kulübeye çekmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, takım üzerindeki etkisini göstermeye başladı.
Çorum karşısındaki galibiyetle iyi bir başlangıç yapan, Kocaeli beraberliğinin ardından eleştirilen genç çalıştırıcı, Shakhtar Donetsk karşısında alınan kritik zaferle moral buldu.
Sarı-lacivertlilerin son üç karşılaşmadaki oyunundan genel anlamda memnun olan Belözoğlu, ideal kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
HÜCUMDA KARARINI VERDİ
Göreve geldiği günden itibaren farklı oyuncu tercihleri üzerinde duran Emre Belözoğlu, özellikle hücum hattındaki rekabette kararını büyük ölçüde verdi.
Romelu Lukaku ile Vedat Muriç arasındaki forma mücadelesinde Kosovalı golcüyü ön plana çıkaran genç teknik adam, kanatlarda ise Oğuz Aydın ve Mason Greenwood ile devam etmeyi planlıyor.
Orta sahada İsmail Yüksek-Guendouzi ve İsmail Yüksek-Kante ikililerini deneyen Belözoğlu, Kante'nin performansından memnun kaldı. Ancak İsmail Yüksek ile Guendouzi arasındaki tercih henüz kesinleşmedi.
SKRINIAR KULÜBEYE ÇEKİLECEK
Savunma hattında da değişikliğe gitmeye hazırlanan Emre Belözoğlu, sol bekte Archie Brown'a görev vermeyi düşünüyor.
Asıl sürpriz ise stoper bölgesinde yaşanacak. Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'ın savunmada ağır kaldığını düşünen genç teknik adam, Slovak futbolcuyu yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.
Belözoğlu'nun savunmanın merkezindeki yeni tercihi Kojo Oppong ile Nathan Ake olacak. Shakhtar Donetsk karşısında başarılı bir performans sergileyen Oppong'u ilk 11'de tutmak isteyen teknik direktör, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ake'nin sahalara dönmesini bekliyor.
Hollandalı savunmacının hazır hale gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin stoper tandeminin Oppong-Ake ikilisinden oluşması, Skriniar'ın ise yedek kulübesine geçmesi planlanıyor.