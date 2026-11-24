Emre Belözoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi ve Arda Turan sözleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın hedeflerine değinen Belözoğlu, futbolculara duyduğu güveni vurgularken rakip takımın teknik direktörü Arda Turan hakkında da konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Sarı-lacivertli kulübün başında Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Belözoğlu, takımın hedefleri, oyuncuların son durumu ve Arda Turan ile karşılaşacak olması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"BEKLENTİLER YÜKSEK"
Basın toplantısına 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğünün getirdiği sorumluluğa dikkat çekti.
Sarı-lacivertli takımın başında Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda görev alacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Belözoğlu, "Üstümüzde sorumluluk var, beklentiler yüksek" ifadelerini kullandı.
Shakhtar Donetsk'in son yıllarda benzer bir oyun anlayışını sürdürdüğünü ifade eden genç çalıştırıcı, rakiplerinin teknik direktörü Arda Turan'ın da başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi.
Belözoğlu, Fenerbahçe'nin kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ve bu potansiyeli takım oyununa dönüştürmeye çalıştıklarını vurguladı.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİNİ AÇIKLADI
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin de konuşan Emre Belözoğlu, lig aşamasını ilk 24 takım içerisinde tamamlamak istediklerini belirtti.
Sarı-lacivertlilerin turnuvada ortaya koyduğu performansa değinen teknik adam, oyuncularının sahip olduğu kaliteyi sahaya daha etkili şekilde yansıtabilmek için çalıştıklarını ifade etti.
Belözoğlu, "Burada hedef ilk 24'e kalmak" sözleriyle Şampiyonlar Ligi'ndeki önceliklerini açıkladı.
"HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"
Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde bu seviyede mücadele ettiğini hatırlattı.
Teknik direktörlük kariyerinde de aynı heyecanı yaşadığını dile getiren Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde görev alma hayalinin gerçekleşmesinden dolayı şükrettiğini ifade etti.
"OYUNCULARIN GÜVENE İHTİYACI VAR"
Fenerbahçe taraftarlarının takımdan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Emre Belözoğlu, futbolcuların içinde bulunduğu süreci de değerlendirdi.
Sarı-lacivertli camianın alınan sonuçlar nedeniyle zaman zaman oyunculara tepki gösterebildiğini dile getiren teknik adam, takımın yeniden güçlü bir oyun ortaya koyabilmesi için futbolcuların desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Belözoğlu, "Oyuncuların güvene ihtiyacı var" diyerek kulübün bütün unsurlarının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi için yalnızca kaliteli futbolcuların yeterli olmadığını anlatan genç çalıştırıcı, teknik heyet, takım ve camianın ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Göreve geldikleri günden bu yana oyuncularına güvendiklerini hissettirmeye çalıştıklarını belirten Belözoğlu, kısa süre içerisinde doğru oyun anlayışını sahaya yansıtmayı hedeflediklerini ifade etti.
ARDA TURAN HAKKINDA KONUŞTU
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın Fenerbahçe'yi favori göstermesi üzerine konuşan Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşının mütevazı davrandığını söyledi.
Arda Turan ile geçmişten gelen güçlü bir dostluklarının bulunduğunu belirten Belözoğlu, birlikte futbol oynadıklarını ve A Milli Takım'ın başarısı için mücadele ettiklerini hatırlattı.
Turan'ın Shakhtar Donetsk'te başarılı bir teknik direktörlük performansı ortaya koyduğunu ifade eden Belözoğlu, iki Türk çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmesinin kendileri açısından önemli bir deneyim olacağını belirtti.
"ARDA İLE SARILIP AYRILACAĞIZ"
Shakhtar Donetsk karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kazanması için mücadele edeceklerini belirten Emre Belözoğlu, Arda Turan ile olan dostluklarının maçın sonucundan etkilenmeyeceğini söyledi.
Sarı-lacivertli takımın galibiyetini istediğini vurgulayan Belözoğlu, "Arda ile sarılıp ayrılacağız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.