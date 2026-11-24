UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sarı-lacivertli kulübün başında Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Belözoğlu, takımın hedefleri, oyuncuların son durumu ve Arda Turan ile karşılaşacak olması hakkında değerlendirmelerde bulundu. "BEKLENTİLER YÜKSEK" Basın toplantısına 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğünün getirdiği sorumluluğa dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımın başında Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda görev alacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Belözoğlu, "Üstümüzde sorumluluk var, beklentiler yüksek" ifadelerini kullandı. Shakhtar Donetsk'in son yıllarda benzer bir oyun anlayışını sürdürdüğünü ifade eden genç çalıştırıcı, rakiplerinin teknik direktörü Arda Turan'ın da başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi. Belözoğlu, Fenerbahçe'nin kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ve bu potansiyeli takım oyununa dönüştürmeye çalıştıklarını vurguladı.

Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. (Fotoğraf: İHA) FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİNİ AÇIKLADI Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin de konuşan Emre Belözoğlu, lig aşamasını ilk 24 takım içerisinde tamamlamak istediklerini belirtti. Sarı-lacivertlilerin turnuvada ortaya koyduğu performansa değinen teknik adam, oyuncularının sahip olduğu kaliteyi sahaya daha etkili şekilde yansıtabilmek için çalıştıklarını ifade etti. Belözoğlu, "Burada hedef ilk 24'e kalmak" sözleriyle Şampiyonlar Ligi'ndeki önceliklerini açıkladı. "HAYALİM GERÇEKLEŞTİ" Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde bu seviyede mücadele ettiğini hatırlattı. Teknik direktörlük kariyerinde de aynı heyecanı yaşadığını dile getiren Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde görev alma hayalinin gerçekleşmesinden dolayı şükrettiğini ifade etti.