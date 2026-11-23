Fenerbahçe'de N'Golo Kante kararı! Shakhtar maçında değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki oyun kurma sorununa çözüm arıyor. Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisinden istediği verimi alamayan Belözoğlu, N'Golo Kante'yi Shakhtar karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Shakhtar maçı öncesinde orta saha kurgusunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli takımda şu ana kadar Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisini tercih eden genç teknik adam, N'Golo Kante'yi ise yedek kulübesinde bekletiyordu.
Ancak orta sahada yaşanan oyun kurma sıkıntısı, Belözoğlu'nun planlarını değiştirmesine neden oldu.
GUENDOUZI VE İSMAİL YÜKSEK YETERSİZ KALDI
Emre Belözoğlu'nun orta sahada birlikte görevlendirdiği Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek, özellikle hücum organizasyonlarının başlangıcında istenilen katkıyı sağlayamadı.
Sarı-lacivertliler, savunmadan hücuma geçişlerde ve oyunun merkezden yönlendirilmesinde sorun yaşadı.
Bu durumun ardından Belözoğlu, orta sahadaki tercihlerini yeniden değerlendirmeye aldı.
KANTE'YE İLK 11 YOLU AÇILDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar karşılaşmasıyla birlikte N'Golo Kante'yi ilk 11'e dahil etmeyi planlıyor.
Fransız yıldızın orta sahada görevlendirilmesiyle takımın merkezdeki pas bağlantılarının güçlendirilmesi ve oyun kurulumunda yaşanan sorunların azaltılması hedefleniyor.
Belözoğlu'nun Shakhtar maçı için üzerinde çalıştığı yeni orta saha düzeninde Kante'nin ilk 11'de yer alması planlanırken, Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisinin birlikte oynadığı mevcut kurguda değişikliğe gidilecek.