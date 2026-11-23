Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Shakhtar maçı öncesinde orta saha kurgusunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli takımda şu ana kadar Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisini tercih eden genç teknik adam, N'Golo Kante'yi ise yedek kulübesinde bekletiyordu.

Ancak orta sahada yaşanan oyun kurma sıkıntısı, Belözoğlu'nun planlarını değiştirmesine neden oldu.