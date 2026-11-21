Daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile adı anılan 25 yaşındaki futbolcu için bu kez Suudi Arabistan'dan girişimde bulunulduğu iddia edildi.

Fenerbahçe 'nin sezon başında 39 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood , Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor.

Suudi Arabistan kulüplerinin Mason Greenwood'u kadrolarına katmak için harekete geçtiği ancak Fenerbahçe yönetiminin bu girişimlere kapıyı kapattığı öne sürüldü.



NAPOLI 65 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMIŞTI

Greenwood'a daha önce İtalya Serie A temsilcisi Napoli'nin de ilgi gösterdiği belirtilmişti. İtalyan kulübünün, İngiliz futbolcunun bonservisi için 65 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe yönetiminin ise hem Napoli'nin ilgisine hem de Suudi Arabistan'dan gelen transfer girişimlerine rağmen Greenwood'u kadroda tutma yönündeki kararını sürdürdüğü ifade edildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 resmi karşılaşmaya çıkan Mason Greenwood, 10 gol ve 4 asist kaydetti. İngiliz futbolcu, toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı.

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