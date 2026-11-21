

"FAVORİ FENERBAHÇE"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle iyi bir başlangıç yaptığını vurgulayan Arda Turan, sarı-lacivertli takımın kadro kalitesine işaret etti.

Turan, "Bu karşılaşmayı bana bir buçuk yıl önce sorsaydınız, çok daha olumlu olurdum ama şimdi gerçekler değişti. Bir ay önce bile daha iyi olduğumuzu söylerdim ama şimdi Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktörü var, onun liderliğinde çok iyi başladılar ve ilerlemeye devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası kazanmış oyuncuları var. Favori Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.