Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe açıklaması: "Favori onlar"
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Livyi Bereh ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımının performansını eleştiren genç teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Fenerbahçe'yi favori olarak gösterdi.
Ukrayna Ligi'nin 13. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında Livyi Bereh'i konuk etti.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken karşılaşmanın ardından Arda Turan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Takımının sahadaki performansından memnun olmadığını belirten Turan, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesini de değerlendirdi.
"FAVORİ FENERBAHÇE"
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle iyi bir başlangıç yaptığını vurgulayan Arda Turan, sarı-lacivertli takımın kadro kalitesine işaret etti.
Turan, "Bu karşılaşmayı bana bir buçuk yıl önce sorsaydınız, çok daha olumlu olurdum ama şimdi gerçekler değişti. Bir ay önce bile daha iyi olduğumuzu söylerdim ama şimdi Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktörü var, onun liderliğinde çok iyi başladılar ve ilerlemeye devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası kazanmış oyuncuları var. Favori Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.
"HERKES KENDİNİ SORGULAMALI"
Livyi Bereh karşısında alınan beraberliği de değerlendiren Arda Turan, sahada yapılan hataların sorumluluğunun yalnızca futbolculara yüklenemeyeceğini belirtti.
Genç teknik adam, "Bugün sahada bir sürü başarısız karar varsa, öncelikle herkesin kendini sorgulaması gerektiğini vurgulamak isterim." sözleriyle takımın performansına yönelik eleştirilerini dile getirdi.
Shakhtar Donetsk'in önündeki sürece ilişkin de konuşan Turan, kulüp, teknik ekip ve federasyon açısından Ukrayna futbolu için tarihi bir deneyim fırsatı bulunduğunu söyledi.
Zorlu bir süreçten geçeceklerini ifade eden 39 yaşındaki teknik direktör, başarıya ulaşabilmek için takımı daha önce ileriye taşıyan özelliklerini yeniden hatırlamaları gerektiğini vurguladı.