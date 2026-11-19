Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Matteo Guendouzi'ye yeni görev
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, milli ara sonrasında uygulayacağı oyun planında Matteo Guendouzi'ye yeni bir sorumluluk vermeye hazırlanıyor. Fransız futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilen Belözoğlu'nun, 27 yaşındaki yıldızdan daha önde oynamasını ve hücum organizasyonlarında etkinliğini artırmasını istediği öğrenildi. N'Golo Kante ile orta sahada görev yapan Guendouzi'nin yeni rolünün ayrıntıları da ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de milli maç arasının ardından uygulanacak oyun planında önemli bir değişiklik gündeme geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, orta sahanın önemli isimlerinden Matteo Guendouzi'yi daha hücuma dönük bir rolde kullanmaya hazırlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Fransız futbolcuyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Guendouzi'nin saha içerisindeki sorumlulukları ele alınırken tecrübeli oyuncudan savunmadaki görevlerinin yanı sıra hücuma daha fazla destek vermesi istendi.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ÖZEL TOPLANTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının daha tempolu ve üretken bir futbol sergilemesi için orta saha kurgusunda değişikliğe gitmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda Matteo Guendouzi ile birebir görüşen Belözoğlu'nun, Fransız oyuncunun rakip kaleye daha yakın bölgelerde görev almasını istediği kaydedildi.
Guendouzi'nin daha önce N'Golo Kante ile birlikte savunma ağırlıklı bir rolde oynadığı, ancak yeni dönemde hücum organizasyonlarına daha fazla katılacağı ifade edildi.
6 NUMARADAN 8 NUMARA ROLÜNE
Teknik heyetin üzerinde durduğu değişiklik, Guendouzi'nin sahadaki konumuyla ilgili.
Fransız futbolcunun oyun kurulumunda geriye yakın kalan bir orta saha oyuncusu gibi görev yapmak yerine, rakip yarı sahada daha fazla sorumluluk üstlenmesi planlanıyor.
Belözoğlu'nun Guendouzi'yi 8 numara rolünde, ileri bölgede baskı yapan ve gol pozisyonlarına destek veren bir futbolcu olarak değerlendirmek istediği belirtildi.
Bu değişiklikle birlikte Guendouzi'nin savunma katkısını sürdürmesi, aynı zamanda hücumdaki pas bağlantılarını güçlendirmesi hedefleniyor.
KANTE İLE BİRLİKTE HÜCUMU YÖNLENDİRECEK
Fenerbahçe'nin yeni orta saha planında N'Golo Kante'nin de önemli bir rolü bulunuyor.
Belözoğlu'nun iki Fransız futbolcunun birlikte oynamasını sürdürmek istediği, ancak görev dağılımında Guendouzi'ye daha fazla hücum özgürlüğü tanımayı planladığı kaydedildi.
Kante'nin top kazanma ve savunma katkısıyla orta sahadaki dengeyi sağlaması, Guendouzi'nin ise takımın ileriye dönük pas organizasyonlarında daha fazla yer alması hedefleniyor.
Böylece sarı-lacivertlilerin orta sahadan hücuma geçişlerde daha fazla seçenek oluşturması amaçlanıyor.
11 MAÇTA 3 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Guendouzi, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 11 karşılaşmada görev aldı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek 3 gole doğrudan katkı sağladı.
Fransız futbolcunun son haftalardaki üretkenliğinin ardından teknik heyetin hücumdaki beklentisinin arttığı kaydedildi.
FENERBAHÇE İLE 4,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi 9 Ocak 2026 tarihinde İtalya Serie A temsilcisi Lazio'dan transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.
Kariyerinde Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giyen Guendouzi, Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunun önemli isimlerinden biri haline geldi.
KOCAELİSPOR MAÇINDA DEVREDE
Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
Sarı-lacivertlilerin yoğun maç takviminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım'da oynanacak Shakhtar Donetsk karşılaşması da bulunuyor.
Emre Belözoğlu'nun Guendouzi için düşündüğü yeni hücum rolünün, milli ara sonrasındaki karşılaşmalarda uygulanması planlanıyor.
Fransız oyuncunun sahadaki konumu ve Kante ile yapacağı görev paylaşımı, Fenerbahçe'nin hücum organizasyonundaki değişikliğin önemli parçalarından biri olacak.