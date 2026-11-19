Fenerbahçe'de milli maç arasının ardından uygulanacak oyun planında önemli bir değişiklik gündeme geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, orta sahanın önemli isimlerinden Matteo Guendouzi'yi daha hücuma dönük bir rolde kullanmaya hazırlandığı belirtildi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Fransız futbolcuyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Guendouzi'nin saha içerisindeki sorumlulukları ele alınırken tecrübeli oyuncudan savunmadaki görevlerinin yanı sıra hücuma daha fazla destek vermesi istendi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ÖZEL TOPLANTI Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının daha tempolu ve üretken bir futbol sergilemesi için orta saha kurgusunda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Matteo Guendouzi ile birebir görüşen Belözoğlu'nun, Fransız oyuncunun rakip kaleye daha yakın bölgelerde görev almasını istediği kaydedildi. Guendouzi'nin daha önce N'Golo Kante ile birlikte savunma ağırlıklı bir rolde oynadığı, ancak yeni dönemde hücum organizasyonlarına daha fazla katılacağı ifade edildi.