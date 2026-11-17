Fenerbahçe'de ayrılık! Sosyal medyadan veda etti
Fenerbahçe'de uzun yıllardır antrenörlük yapan Zeki Murat Göle, sarı-lacivertli kulüple yollarının ayrıldığını açıkladı. 2007 yılında futbol okulunda göreve başlayan ve A Takım'da birçok teknik direktörle çalışan Göle, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla camiaya veda etti. Deneyimli antrenör, ayrılığın ardından Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve başarı dileklerini iletti.
Fenerbahçe'de teknik heyette uzun yıllar görev yapan Zeki Murat Göle dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün farklı kademelerinde yaklaşık 20 yıl çalışan deneyimli antrenör, profesyonel anlamda Fenerbahçe ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Göle, kulüpte geçirdiği yılların hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Altyapıdan A Takım'a uzanan kariyerinde çok sayıda teknik direktörle çalışan Göle, hem futbolculara hem de kulüp personeline teşekkür ederek Fenerbahçe taraftarına seslendi.
"HER GÜZEL HİKAYENİN BİR SONU VARMIŞ"
Zeki Murat Göle, sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'deki uzun yolculuğunun sona erdiğini açıkladı.
2007 yılında başlayan antrenörlük serüveninde hem yardımcı antrenör hem de teknik sorumlu olarak görev yapan Göle, sarı-lacivertli kulüpte önemli anılar biriktirdiğini belirtti.
Deneyimli antrenör, veda mesajında Fenerbahçe'yi hayatında bir kulüpten çok daha fazlası olarak gördüğünü ifade etti.
Göle, paylaşımında profesyonel anlamda ayrılık kararı alındığını duyururken kulüpte geçen yıllarının kendisi için taşıdığı öneme dikkat çekti.
FENERBAHÇE KARİYERİ 2007'DE BAŞLADI
Zeki Murat Göle'nin Fenerbahçe'deki antrenörlük kariyeri 17 Şubat 2007'de başladı.
Sarı-lacivertli kulübün futbol okulunda göreve başlayan Göle, daha sonra altyapı takımlarında çalıştı. Deneyimli antrenör, 2014 yılında A Takım teknik ekibine dahil oldu.
Göle, A Takım'da görev yaptığı dönemde farklı teknik direktörlerin ekiplerinde yer aldı. İhtiyaç duyulan bazı dönemlerde ise takımın teknik sorumluluğunu üstlendi.
Böylece sarı-lacivertli kulüpte altyapıdan profesyonel takıma uzanan uzun soluklu bir kariyere imza attı.
BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI TEKNİK DİREKTÖRLERİ UNUTMADI
Fenerbahçe'ye veda eden Göle, açıklamasında birlikte görev yaptığı teknik direktörlere de teşekkür etti.
İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus, Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Dirk Kuyt, Göle'nin mesajında yer verdiği isimler arasında bulundu.
Deneyimli antrenör, kulübün altyapısında kendisine katkı sağlayan isimleri ve A Takım'da birlikte çalıştığı personeli de unutmadı.
FENERBAHÇE TARAFTARINA DUYGUSAL VEDA
Zeki Murat Göle, ayrılık açıklamasında sarı-lacivertli taraftarlara özel bir yer ayırdı.
Fenerbahçe'de geçirdiği yıllar boyunca önemli başarılar ve hayal kırıklıkları yaşadığını dile getiren Göle, kulübe hizmet etmekten duyduğu gururu vurguladı.
Deneyimli antrenör, başkanlardan teknik direktörlere, futbolculardan çalışanlara kadar birlikte görev yaptığı Fenerbahçe ailesine teşekkür ederek ayrılık mesajını tamamladı.
Göle, kulübe yönelik son dileğini ise şu sözlerle ifade etti:
"En büyük dileğim, Fenerbahçe'mizin daha nice şampiyonluklara ve başarılara ulaşmasıdır."