Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Zeki Murat Göle, sosyal medya paylaşımında kulübün hayatındaki önemine dikkat çekti. Deneyimli antrenör, Fenerbahçe'yi yalnızca çalıştığı bir kurum değil, hayatının önemli bir parçası olarak gördüğünü belirtti. (Fotoğraf: AA)

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI TEKNİK DİREKTÖRLERİ UNUTMADI

Fenerbahçe'ye veda eden Göle, açıklamasında birlikte görev yaptığı teknik direktörlere de teşekkür etti.

İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus, Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Dirk Kuyt, Göle'nin mesajında yer verdiği isimler arasında bulundu.

Deneyimli antrenör, kulübün altyapısında kendisine katkı sağlayan isimleri ve A Takım'da birlikte çalıştığı personeli de unutmadı.