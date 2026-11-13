Sarı-lacivertlilerden Nathan Ake açıklaması: Sağ alt adalesinde yaralanma
Fenerbahçe, savunma oyuncusu Nathan Ake'nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde bireysel çalışma yaparken ağrı hisseden yıldız futbolcunun yapılan MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildiği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüp, savunmanın önemli isimlerinden Nathan Ake'nin sağlık durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Oyuncunun bireysel çalışmaları sırasında yaşadığı şikayetlerin ardından sağlık heyeti tarafından kontroller gerçekleştirildi.
Yıldız futbolcu Nathan Ake, önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışma sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmişti.
Şikayetlerinin devam etmesi üzerine bugün sağlık heyeti tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, Ake'nin sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildi.
Kulüp açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."