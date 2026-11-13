Yıldız futbolcu Nathan Ake, önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışma sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmişti.

Şikayetlerinin devam etmesi üzerine bugün sağlık heyeti tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, Ake'nin sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildi.

Kulüp açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."