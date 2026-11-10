Ederson, 2025-2026 sezonunun tamamında Fenerbahçe formasıyla toplam 55 kurtarış gerçekleştirmişti. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE'DE EDЕRSON FARKI

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılırken Ederson'un performansı bir kez daha ön plana çıktı.

Geçen sezon eleştirilen Brezilyalı kaleci, yeni sezonda yükselen kurtarış ortalaması, gol engelleme verileri ve gol yemeden tamamladığı karşılaşmalarla takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.

2025-2026 sezonunda 55 kurtarış yapan Ederson'un bu sezon henüz 11 hafta geride kalmasına rağmen 43 kurtarışa ulaşması, yaşadığı değişimin en dikkat çekici göstergelerinden biri oldu.