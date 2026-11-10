Fenerbahçe'nin yıldızı yeniden doğdu! Geçen sezonun günah keçisiydi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Ederson, performansıyla günah keçisi ilan edilmiş ve birçok taraftar tarafından da ayrılması istenmişti. Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından yapılan olumlu görüşmelerin sonuç verdiği Brezilyalı file bekçisi, ortaya koyduğu istatistiklerle adından söz ettirmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, geçen sezon eleştirilerin hedefinde olmasına rağmen 2026-2027'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Çorum FK karşısında yaptığı 8 kurtarışla 5-0'lık galibiyete önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki file bekçisi, maç başına kurtarış ortalamasını 2,3'ten 4,3'e yükseltti. Ederson, ligin ilk 11 haftasında geçen sezonki toplam kurtarış sayısına da yaklaştı.
Fenerbahçe'de geçen sezonun ardından en çok eleştirilen isimlerden biri olan Ederson, yeni sezonda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. 2025-2026 sezonunda yaptığı kritik hatalar nedeniyle şampiyonluğun kaçmasından sorumlu tutulan futbolcular arasında gösterilen Brezilyalı kaleci, 2026-2027'de farklı bir görüntü sergiliyor.
Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Ederson'un performansı öne çıktı.
ÇORUM DEPLASMANINDA 8 KURTARIŞ
Fenerbahçe, Çorum FK karşısında beş gol bulmasına rağmen savunmada rakibine pozisyonlar verdi.
Karşılaşmada kaleyi koruyan Ederson, özellikle rakibin etkili hücumlarında yaptığı müdahalelerle fark yarattı.
Maçın ardından yayımlanan performans değerlendirmesinde 8 kurtarışla oynadığı belirtilen Brezilyalı file bekçisi, 9,4 reytinge ulaştı.
Ederson, 90 dakika boyunca kalesini gole kapatarak Fenerbahçe'nin farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.
GEÇEN SEZON ELEŞTİRİLİYORDU
Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra büyük beklentilerle karşılanan Ederson, 2025-2026 sezonunda istikrarsız performansıyla eleştirilerin odağına yerleşmişti.
Özellikle kritik karşılaşmalarda yaptığı hatalar nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Brezilyalı kaleci, kaçan şampiyonluğun sorumluları arasında gösterilmişti.
Ancak 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon yaptığı kurtarışlarla söz konusu eleştirileri geride bırakacak bir performans ortaya koydu.
Ederson'un özellikle rakip takımların net gol fırsatlarındaki müdahaleleri, Fenerbahçe'nin maçlara tutunmasında önemli rol oynadı.
KURTARIŞ ORTALAMASI NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI
Ederson'un performansındaki yükseliş, iki sezonun istatistikleri karşılaştırıldığında daha belirgin hale geliyor.
Brezilyalı kaleci, 2025-2026 sezonunda maç başına ortalama 2,3 kurtarış yaparken 2026-2027'nin ilk 11 haftasında bu rakamı 4,3'e yükseltti.
Böylece deneyimli eldivenin maç başına kurtarış ortalaması yaklaşık yüzde 87 arttı.
Ederson, yeni sezonda daha fazla şutla karşı karşıya kalmasına rağmen kurtarış sayısındaki yükselişle dikkat çekti.
11 HAFTADA GEÇEN SEZONKİ SAYISINA YAKLAŞTI
Fenerbahçe'nin kalecisi, geçtiğimiz sezonun tamamında toplam 55 kurtarışa imza atmıştı.
Ederson, 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftası sonunda ise 43 kurtarışa ulaştı.
Brezilyalı file bekçisi, yalnızca 10 lig maçında geçen sezon boyunca gerçekleştirdiği kurtarışların yaklaşık yüzde 78'ini yaptı.
Ederson'un gol engelleme istatistiğinde de yükseliş yaşandı. Geçen sezon 1,3 seviyesinde bulunan değer, bu sezon 4,45'e çıktı.
Bu veriler, Fenerbahçe kalecisinin geçen sezona kıyasla daha fazla pozisyonda devreye girdiğini ve yaptığı kurtarışlarla takımına önemli katkı verdiğini gösterdi.
10 MAÇTA 8 GOL YEDİ
Ederson'un performansındaki değişim yalnızca kurtarış sayılarıyla sınırlı kalmadı.
Brezilyalı kaleci, bu sezon Süper Lig'de görev yaptığı ilk 10 maçta kalesinde 8 gol gördü.
2025-2026 sezonunun ilk 10 lig karşılaşmasında ise 10 gol yemişti.
Böylece tecrübeli futbolcu, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla kalesinde 2 gol daha az gördü.
6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Ederson, Çorum FK karşılaşmasını gol yemeden tamamlayarak bu sezon Süper Lig'deki altıncı maçında kalesini gole kapattı.
Ligde 10 mücadeleye çıkan Brezilyalı kaleci, bu karşılaşmaların 6'sında rakip futbolculara gol izni vermedi.
Ederson'un ligdeki başarılı görüntüsüne karşın Avrupa performansında farklı bir istatistik ortaya çıktı.
Tecrübeli eldiven, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında görev yaptığı 6 karşılaşmanın hiçbirini gol yemeden tamamlayamadı.
FENERBAHÇE'DE EDЕRSON FARKI
Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılırken Ederson'un performansı bir kez daha ön plana çıktı.
Geçen sezon eleştirilen Brezilyalı kaleci, yeni sezonda yükselen kurtarış ortalaması, gol engelleme verileri ve gol yemeden tamamladığı karşılaşmalarla takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.
2025-2026 sezonunda 55 kurtarış yapan Ederson'un bu sezon henüz 11 hafta geride kalmasına rağmen 43 kurtarışa ulaşması, yaşadığı değişimin en dikkat çekici göstergelerinden biri oldu.