Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadele, Libero'nun özel yayınında tüm yönleriyle ele alındı.

KANARYA FARKA KOŞTU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başındaki ikinci dönemine galibiyetle başladığı karşılaşmada Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci ikişer gol kaydederken Oğuz Aydın da fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Abdullah Ercan ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin hücumdaki kalitesine dikkat çekti. İki yorumcu, farklı skora rağmen sarı-lacivertli takımın geliştirmesi gereken yönleri bulunduğunu da vurguladı.

SKORDAKİ EN BÜYÜK ETKEN KALİTE FARKI

Fenerbahçe'nin Çorum FK karşısındaki galibiyetini değerlendiren Abdullah Ercan, Emre Belözoğlu'nun takıma etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli ekibin özellikle ikinci yarıda bireysel kaliteyle üstünlük kurduğunu belirten Ercan, "Ortada 5-0'lık bir skor var ve bunu teknik direktöre bağlamazsak haksızlık etmiş oluruz. Emre'nin özellikle Türk oyuncular üzerinde etkili olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bugünkü skorun ortaya çıkmasındaki en büyük etken kalite farkı oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyununa da değinen Ercan, sarı-lacivertlilerin iki farklı üstünlüğü yakaladıktan sonra kontrolü rakibine bıraktığını savundu.

Ercan, Çorum FK'nin değerlendiremediği fırsatlara dikkat çekerek, "İlk yarıda Fenerbahçe, iki golü bulduktan sonra oyunu büyük ölçüde Çorum'a bıraktı. Çorum, o bölümleri değerlendirebilseydi sonuç daha farklı olabilirdi. Ancak ikinci yarıda Fenerbahçe, özellikle kaliteli oyuncularıyla ağırlığını koydu." dedi.