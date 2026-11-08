Çorum FK - Fenerbahçe maçı Libero'da yorumlandı: O eski hali yok!
Libero'da Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Ercan ve Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin performansını mercek altına aldı. Ercan, Emre Belözoğlu'nun etkisiyle birlikte iki takım arasındaki kalite farkına dikkat çekerken Greenwood ve İrfan Can Kahveci'yi övdü. Üründül ise farklı galibiyete rağmen Romelu Lukaku'nun fiziksel performansını eleştirdi.
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadele, Libero'nun özel yayınında tüm yönleriyle ele alındı.
KANARYA FARKA KOŞTU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başındaki ikinci dönemine galibiyetle başladığı karşılaşmada Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci ikişer gol kaydederken Oğuz Aydın da fileleri havalandırdı.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Abdullah Ercan ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin hücumdaki kalitesine dikkat çekti. İki yorumcu, farklı skora rağmen sarı-lacivertli takımın geliştirmesi gereken yönleri bulunduğunu da vurguladı.
SKORDAKİ EN BÜYÜK ETKEN KALİTE FARKI
Fenerbahçe'nin Çorum FK karşısındaki galibiyetini değerlendiren Abdullah Ercan, Emre Belözoğlu'nun takıma etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
Sarı-lacivertli ekibin özellikle ikinci yarıda bireysel kaliteyle üstünlük kurduğunu belirten Ercan, "Ortada 5-0'lık bir skor var ve bunu teknik direktöre bağlamazsak haksızlık etmiş oluruz. Emre'nin özellikle Türk oyuncular üzerinde etkili olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bugünkü skorun ortaya çıkmasındaki en büyük etken kalite farkı oldu." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyununa da değinen Ercan, sarı-lacivertlilerin iki farklı üstünlüğü yakaladıktan sonra kontrolü rakibine bıraktığını savundu.
Ercan, Çorum FK'nin değerlendiremediği fırsatlara dikkat çekerek, "İlk yarıda Fenerbahçe, iki golü bulduktan sonra oyunu büyük ölçüde Çorum'a bıraktı. Çorum, o bölümleri değerlendirebilseydi sonuç daha farklı olabilirdi. Ancak ikinci yarıda Fenerbahçe, özellikle kaliteli oyuncularıyla ağırlığını koydu." dedi.
İRFAN CAN KAHVECİ'YE MİLLÎ TAKIM VURGUSU
Abdullah Ercan, Çorum FK karşısında iki gol atan İrfan Can Kahveci'nin performansını da değerlendirdi.
Millî futbolcunun ortaya koyduğu oyundan övgüyle söz eden Ercan, "İrfan Can da muhteşem oynadı. Eminim ki bu maçtan sonra neden milli takıma alınmadığı tartışılacaktır." ifadelerini kullandı.
İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın 21 ve 56. dakikalarında attığı gollerle Fenerbahçe'nin farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.
GREENWOOD RESİTAL SUNDU
Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood'u da değerlendiren Abdullah Ercan, futbolcunun bireysel yetenekleriyle takımın hücum gücünü artırdığını belirtti.
Ercan, Greenwood'un performansını överek, "Fenerbahçe'de sahaya baktığımızda en yetenekli ismin Greenwood olduğu görülüyor. Bugün yine adeta resital sundu." dedi.
Emre Belözoğlu'nun ikinci dönemindeki ilk karşılaşmasına 5-0'lık galibiyetle başlamasının önemine dikkat çeken Ercan, "Bu maçın ardından Emre Belözoğlu'na mutlaka övgüler gelecektir. Düşünsenize, bir teknik direktör ayrılıyor, yerine başka biri geliyor ve ilk maçında 5-0'lık bir galibiyet alıyor. Gerçekten müthiş." sözlerini kullandı.
Greenwood, Çorum FK karşısında 12 ve 63. dakikalarda fileleri havalandırarak maçın iki gol atan isimlerinden biri oldu.
FENERBAHÇE'NİN SAVUNMADA HÂLÂ EKSİKLERİ VAR
Abdullah Ercan, Fenerbahçe'nin gol yemeden kazandığı karşılaşmada savunma performansının yeterli olmadığı görüşünü de dile getirdi.
Galatasaray ile zirve yarışındaki puan farkının korunmasına dikkat çeken Ercan, "Galatasaray karşısında milli takım arası öncesinde 9 puanlık farkı korumak da çok önemliydi. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki Fenerbahçe'nin savunmada hâlâ eksikleri var. Çorum'a çok fazla boşluk verdi." değerlendirmesini yaptı.
Ercan, 5-0'lık sonuca rağmen Çorum FK'nin özellikle ilk yarıda değerlendiremediği fırsatların savunma açısından dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
MAÇIN KIRILMA NOKTASI GREENWOOD VE İRFAN CAN'IN GOLLERİ
Fenerbahçe'nin farklı galibiyetini değerlendiren Ömer Üründül ise sonucun karşılaşmanın tümünü yansıtmadığı görüşünü paylaştı.
Çorum FK deplasmanında alınan galibiyetin önemine değinen Üründül, "Maçı izlemeden sadece skora bakan biri, Fenerbahçe'nin rahat kazandığını düşünebilir. Ancak Çorum gibi bir takıma karşı deplasmanda 5-0'lık galibiyet almak çok önemli." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin hücumdaki bireysel performanslarının belirleyici olduğunu savunan Üründül, "Maçın asıl kırılma noktasına baktığımızda ise Greenwood ve İrfan Can'ın olağanüstü golleriyle karşılaşmanın bu noktaya geldiğini görüyoruz." dedi.
LUKAKU ESKİ LUKAKU DEĞİL
Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Romelu Lukaku'nun fiziksel performansını da eleştirdi.
Emre Belözoğlu'nun millî maç arasını oyuncuların fiziksel hazırlığı açısından değerlendirmesi gerektiğini savunan Üründül, "Bence Emre Belözoğlu'nun milli takım arasında Lukaku ve Greenwood'u yoğun bir antrenman programına alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Lukaku'nun eski fiziksel seviyesinden uzak olduğunu düşündüğünü belirten Üründül, "Lukaku eski Lukaku değil. Eskiden topu alır, verir, tank gibi oynardı. Şu anda ise hareket edecek hâli yok. Eğer milli takım arasından sonra da aynı şekilde kalırsa durum onun için vahim olur." sözleriyle eleştirisini tamamladı.
FENERBAHÇE MİLLÎ ARAYA GALİBİYETLE GİRDİ
Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle Fenerbahçe puanını 19'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, 28 puanlı lider Galatasaray ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu.
Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmada hücumdaki etkili performans ön plana çıkarken Abdullah Ercan savunmadaki eksiklere, Ömer Üründül ise Lukaku'nun fiziksel durumuna dikkat çekti.
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