Emre Belözoğlu Kasımpaşa'nın başındayken geçen hafta oynanan Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK'den Emre Belözoğlu'na ceza çıkmadı. Belözoğlu, Fenerbahçe 'nin başında Çorum FK maçına çıkabilecek.



PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa teknik sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

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