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PFDK'dan Emre Belözoğlu kararı: Ceza verilmedi! Çorum FK maçında sahada

Kasımpaşa'da teknik direktörlük yaparken PFDK'ya sevk edilen Emre Belözoğlu'na ceza verilmedi. Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında Çorum FK maçına çıkabilecek.

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PFDK'dan Emre Belözoğlu kararı: Ceza verilmedi! Çorum FK maçında sahada

Emre Belözoğlu Kasımpaşa'nın başındayken geçen hafta oynanan Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK'den Emre Belözoğlu'na ceza çıkmadı. Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında Çorum FK maçına çıkabilecek.

PFDK'dan Emre Belözoğlu kararı: Ceza verilmedi! Çorum FK maçında sahada-2
PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa teknik sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

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PFDK'dan Emre Belözoğlu kararı: Ceza verilmedi! Çorum FK maçında sahada-4 PFDK'dan Emre Belözoğlu kararı: Ceza verilmedi! Çorum FK maçında sahada-5 PFDK'dan Emre Belözoğlu kararı: Ceza verilmedi! Çorum FK maçında sahada-6

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