Emre Belözoğlu'ndan Liverpool zaferi sonrası takıma mesaj! "Hepinizle gurur duyuyorum"
Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı tarihi Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından Emre Belözoğlu soyunma odasında futbolcularla bir araya geldi. Oyuncularını tek tek kutlayan genç teknik adam, "Hepinizle gurur duyuyorum" sözleriyle takıma moral verdi.
Tarihi zafer sonrası Fenerbahçe'de flaş zirve. Emre Belözoğlu, takımı kutladı. Tecrübeli hoca, soyunma odasına indi. Futbolculara moral veren Belözoğlu, "Hepinizle gurur duyuyorum" dedi. Şampiyonlar Ligi zaferini özellikle vurguladı. "Böyle bir galibiyet çok önemli. Beraber daha iyi sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı. Belözoğlu, teknik heyeti de unutmadı. Dirk Kuyt başta olmak üzere herkesi kutladı. Futbolcularla tek tek ilgilendi.
Bu yaklaşım, takımdan büyük beğeni topladı. Soyunma odasında sevinç dikkat çekti. Emre Belözoğlu, yeni dönemine hızlı başladı. Tarihi galibiyet, camiaya umut verdi. Emre Belözoğlu, maç boyunca sergilenen mücadeleden memnun kaldı. Oyuncuların sahadaki performansını yakından takip etti. Özellikle takım ruhuna dikkat çekti. Bu birlikteliğin sürmesini istedi. Genç teknik adam, oyuncularla iletişimini güçlendirdi. Takımın özgüvenini artırmayı hedefledi. Sarı-lacivertli ekipte moraller yükseldi. Liverpool karşısında alınan galibiyet önemliydi. Bu sonuç, takıma güç verdi.
İMZA TÖRENİ BUGÜN
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, bugün saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
YENİ DÖNEMDE ONA YER YOK!
Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağı öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcı ile kısa süre içinde karşılıklı anlaşarak yolların ayrılacağı belirtildi. Böylece Kuyt'ın Fenerbahçe'deki görev dönemi sona erecek. Yeni teknik yapılanmada Kuyt'ın yer almayacağı ifade edildi.