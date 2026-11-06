Tarihi zafer sonrası Fenerbahçe'de flaş zirve. Emre Belözoğlu, takımı kutladı. Tecrübeli hoca, soyunma odasına indi. Futbolculara moral veren Belözoğlu, "Hepinizle gurur duyuyorum" dedi. Şampiyonlar Ligi zaferini özellikle vurguladı. "Böyle bir galibiyet çok önemli. Beraber daha iyi sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı. Belözoğlu, teknik heyeti de unutmadı. Dirk Kuyt başta olmak üzere herkesi kutladı. Futbolcularla tek tek ilgilendi.