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Emre Belözoğlu'ndan Liverpool zaferi sonrası takıma mesaj! "Hepinizle gurur duyuyorum"

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı tarihi Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından Emre Belözoğlu soyunma odasında futbolcularla bir araya geldi. Oyuncularını tek tek kutlayan genç teknik adam, "Hepinizle gurur duyuyorum" sözleriyle takıma moral verdi.

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Emre Belözoğlu'ndan Liverpool zaferi sonrası takıma mesaj! "Hepinizle gurur duyuyorum"

Tarihi zafer sonrası Fenerbahçe'de flaş zirve. Emre Belözoğlu, takımı kutladı. Tecrübeli hoca, soyunma odasına indi. Futbolculara moral veren Belözoğlu, "Hepinizle gurur duyuyorum" dedi. Şampiyonlar Ligi zaferini özellikle vurguladı. "Böyle bir galibiyet çok önemli. Beraber daha iyi sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı. Belözoğlu, teknik heyeti de unutmadı. Dirk Kuyt başta olmak üzere herkesi kutladı. Futbolcularla tek tek ilgilendi.

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında elde ettiği tarihi Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından sarı-lacivertli takımda yüzler gülüyor. (Fotoğraflar: İHA)Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında elde ettiği tarihi Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından sarı-lacivertli takımda yüzler gülüyor. (Fotoğraflar: İHA)

Bu yaklaşım, takımdan büyük beğeni topladı. Soyunma odasında sevinç dikkat çekti. Emre Belözoğlu, yeni dönemine hızlı başladı. Tarihi galibiyet, camiaya umut verdi. Emre Belözoğlu, maç boyunca sergilenen mücadeleden memnun kaldı. Oyuncuların sahadaki performansını yakından takip etti. Özellikle takım ruhuna dikkat çekti. Bu birlikteliğin sürmesini istedi. Genç teknik adam, oyuncularla iletişimini güçlendirdi. Takımın özgüvenini artırmayı hedefledi. Sarı-lacivertli ekipte moraller yükseldi. Liverpool karşısında alınan galibiyet önemliydi. Bu sonuç, takıma güç verdi.

Genç teknik adam, futbolcuların sahada gösterdiği mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Genç teknik adam, futbolcuların sahada gösterdiği mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İMZA TÖRENİ BUGÜN

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, bugün saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Dirk Kuyt'ın yeni yapılanmada yer almayacağı, Hollandalı çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.Dirk Kuyt'ın yeni yapılanmada yer almayacağı, Hollandalı çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

YENİ DÖNEMDE ONA YER YOK!

Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağı öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcı ile kısa süre içinde karşılıklı anlaşarak yolların ayrılacağı belirtildi. Böylece Kuyt'ın Fenerbahçe'deki görev dönemi sona erecek. Yeni teknik yapılanmada Kuyt'ın yer almayacağı ifade edildi.

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