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Fenerbahçe'de Nathan Ake müjdesi! Antrenmana çıktı

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamladı. Hollandalı savunmacı, bireysel saha çalışmalarına başlayarak sahalara dönüş yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktı.

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Fenerbahçe'de Nathan Ake müjdesi! Antrenmana çıktı

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Nathan Ake'den olumlu haber geldi.

Slavia Prag karşılaşmasında yaşadığı kas sakatlığının ardından tedavi altına alınan 31 yaşındaki futbolcu, rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayarak sahaya çıktı. Hollandalı savunmacının bireysel antrenmanlara başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Nathan Ake müjdesi! Antrenmana çıktı-2
NATHAN AKE SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sakatlığının ardından sağlık ekibinin kontrolünde tedavi programına alınan Ake, iyileşme sürecinde önemli bir aşama kaydetti.

Bireysel saha çalışmalarına başlayan deneyimli futbolcunun takımla antrenmanlara ne zaman katılacağına ilişkin ise henüz net bir tarih paylaşılmadı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake müjdesi! Antrenmana çıktı-3
TEDAVİ SÜRECİ İÇİN ÜÇ HAFTA ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Fenerbahçe, Slavia Prag maçının ardından yaptığı açıklamada Nathan Ake'nin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçirildiğini duyurmuştu.

Yapılan tetkikler ve kulüp doktorunun muayenesi sonucunda Hollandalı oyuncunun sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve ödem tespit edilmişti.

Fenerbahçe'de Nathan Ake müjdesi! Antrenmana çıktı-4
Sarı-lacivertli kulüp, Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç hafta sürmesinin öngörüldüğünü açıklamıştı.

Bireysel çalışmalara başlayan 31 yaşındaki savunmacının maç kadrosuna dönüş tarihi ise henüz kesinleşmedi.

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