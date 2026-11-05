Fenerbahçe 'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Nathan Ake'den olumlu haber geldi.



NATHAN AKE SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sakatlığının ardından sağlık ekibinin kontrolünde tedavi programına alınan Ake, iyileşme sürecinde önemli bir aşama kaydetti.

Bireysel saha çalışmalarına başlayan deneyimli futbolcunun takımla antrenmanlara ne zaman katılacağına ilişkin ise henüz net bir tarih paylaşılmadı.