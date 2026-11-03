Dirk Kuyt göreve devam edecek mi? Liverpool maçı öncesi açıkladı
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın içinde bulunduğu durumdan memnun olmadıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, İngiliz devi karşısında hazırladıkları oyun planına güvendiğini vurguladı. Eski takımı Liverpool'a karşı Kadıköy'de sahaya çıkacak olan Kuyt, taraftar desteğinin kendileri için en büyük avantaj olacağını söyledi. Ayrıca göreve devam edip etmeme konusundaki soruyu da yanıtladı. İşte deneyimli teknik adamın basın toplantısında yaptığı açıklamalar...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.
Chobani Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Hem Liverpool hem de Fenerbahçe forması giyen Hollandalı çalıştırıcı, kendisi açısından özel bir karşılaşmaya çıkacağını belirtirken takımın hazırladığı oyun planına ve taraftar desteğine dikkat çekti.
DIRK KUYT: LIVERPOOL HARİKA AMA FENERBAHÇE DE ÖYLE
Eski takımı Liverpool'a karşı mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirten Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin de Avrupa'nın güçlü ekiplerine karşı mücadele edebilecek oyunculara sahip olduğunu vurguladı.
Hollandalı teknik adam, karşılaşmanın kendisi için taşıdığı anlamı anlatırken Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir takım olduğuna dikkat çekti.
Kuyt, iki kulüpte de forma giymiş olmasının bu mücadeleyi kişisel açıdan özel hale getirdiğini ancak önceliğinin Fenerbahçe'nin başarısı olduğunu söyledi.
"Liverpool harika bir takım ama Fenerbahçe de öyle." sözleriyle takımına duyduğu güveni ortaya koydu.
FENERBAHÇE'NİN DURUMUNDAN MUTLU DEĞİL
Sarı-lacivertlilerin ligde yaşadığı sıkıntılara da değinen Dirk Kuyt, mevcut sonuçlardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu dönemin kolay olmadığını kabul eden Hollandalı çalıştırıcı, Liverpool karşılaşmasını takımın kendisini yeniden göstermesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.
"Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu andaki durumdan mutlu değil." diyen Kuyt, İngiliz ekibi karşısında farklı bir mücadele ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.
LIVERPOOL MAÇINA ÖZEL PLAN HAZIRLADI
Dirk Kuyt, Liverpool karşılaşması için hazırladıkları oyun planının önemine dikkat çekti.
Takımın sahada başarılı olabilmesi için futbolcuların teknik heyetin planına inanması gerektiğini belirten Kuyt, mücadelenin yalnızca taktiksel tercihlerle kazanılamayacağını ifade etti.
Hollandalı çalıştırıcı, hazırladıkları planın enerji, mücadele ve tutkuyla sahaya yansıtılmasını istedi.
Fenerbahçe'nin kadrosunda Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış futbolcuların bulunduğunu hatırlatan Kuyt, oyuncularının tecrübelerini Liverpool karşısında göstermesini hedefliyor.
TARAFTAR DESTEĞİNE ÖZEL VURGU
Basın toplantısında Dirk Kuyt'a, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Liverpool karşılaşmasını deplasmanda oynamayı tercih edip etmeyeceği soruldu.
Hollandalı çalıştırıcı, Liverpool'u Kadıköy'de ağırlamaktan memnun olduğunu söyledi.
Fenerbahçe taraftarlarının Şampiyonlar Ligi atmosferindeki desteğinin önemine dikkat çeken Kuyt, tribünlerde oluşacak enerjinin futbolculara güç katacağına inandığını dile getirdi.
"Taraftarlarımız arkamızda olacaktır ve en büyük şansımız bu olacaktır." ifadelerini kullanan deneyimli teknik adam, Kadıköy'deki atmosferin Avrupa'ya da güçlü bir mesaj vereceğini vurguladı.
18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU
Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının önemine değinen Dirk Kuyt, bu seviyede Liverpool gibi rakiplerle karşılaşmanın büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.
Hollandalı çalıştırıcı, kura çekiminin ardından İngiliz ekibiyle eşleşmenin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.
Liverpool'a karşı Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacak olmasının kişisel anlamı bulunsa da kulübün hedeflerini her şeyin üzerinde tuttuğunu söyledi.
FUTBOLCULARINA GÜVENİYOR
Dirk Kuyt, Liverpool karşısında oyuncularının kapasitelerini sahaya yansıtmasını bekliyor.
Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, futbolcuların hazırlanan oyun planını yüksek tempoyla uygulamasının kritik olacağını dile getirdi.
Teknik sorumlu, İngiliz ekibi karşısında gösterecekleri mücadelenin hem takım hem de oyuncular açısından önemli bir sınav olacağını vurguladı.
"KULÜP BENİ GEÇEN MAÇ VE BU MAÇ İÇİN İSTEDİ"
Fenerbahçe'deki görevine ilişkin konuşan Dirk Kuyt, yönetimin kendisinden iki karşılaşma için takımın başına geçmesini istediğini belirtti.
Hollandalı teknik adam, "Kulüp aslında geçen maç ve bu maç için başa geçmemi istedi. Ben de bunu yapmayı deneyeceğim. Umarım yarın bizim için başarılı bir akşam olacak." ifadelerini kullandı.
Göztepe karşılaşmasında takımın başında yer alan Kuyt, Liverpool maçında da sarı-lacivertlileri sahaya çıkaracak.
"BAŞKANIMIZA ÇOK BÜYÜK GÜVENİM VAR"
Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışıyla ilgili değerlendirmesinde Başkan Aziz Yıldırım'a güvendiğini vurguladı.
Kulübün geleceğine ilişkin kararları yönetime bırakan Hollandalı çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Çok büyük bir güvenim var başkanımıza. Alacağı karar ne olacaksa kulüp için iyi olacaktır."
"LIVERPOOL MAÇINA ODAKLANMAK İSTİYORUM"
Teknik direktörlük konusundaki tartışmalardan uzak durduğunu belirten Kuyt, önceliğinin Liverpool karşılaşması olduğunu ifade etti.
Hollandalı çalıştırıcı, "Bu tür konuşmalara girmiyorum. Şu anda en önemli şeye odaklanmak istiyorum, yarınki maça odaklanmak istiyorum." dedi.
FENERBAHÇE LIVERPOOL KARŞISINDA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında geride kalan üç karşılaşmada iki puan toplayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, Roma ile 1-1 ve Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken Aston Villa deplasmanından 6-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Liverpool ise ilk üç maçını kazanarak dokuz puan topladı.
Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle İngiliz temsilcisi karşısında üç puana ulaşarak Avrupa'daki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.