Dirk Kuyt göreve devam edecek mi? Liverpool maçı öncesi açıkladı

Hem Liverpool hem de Fenerbahçe forması giyen Hollandalı çalıştırıcı, kendisi açısından özel bir karşılaşmaya çıkacağını belirtirken takımın hazırladığı oyun planına ve taraftar desteğine dikkat çekti.

DIRK KUYT: LIVERPOOL HARİKA AMA FENERBAHÇE DE ÖYLE

Eski takımı Liverpool'a karşı mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirten Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin de Avrupa'nın güçlü ekiplerine karşı mücadele edebilecek oyunculara sahip olduğunu vurguladı.

Hollandalı teknik adam, karşılaşmanın kendisi için taşıdığı anlamı anlatırken Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir takım olduğuna dikkat çekti.

Kuyt, iki kulüpte de forma giymiş olmasının bu mücadeleyi kişisel açıdan özel hale getirdiğini ancak önceliğinin Fenerbahçe'nin başarısı olduğunu söyledi.

"Liverpool harika bir takım ama Fenerbahçe de öyle." sözleriyle takımına duyduğu güveni ortaya koydu.