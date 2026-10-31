New York City'nin Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edildi. (Fotoğraf: AA) NAPOLI'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu 12 Ağustos 2026 tarihinde Napoli'den kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcuyla bir yıllık ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan sözleşme imzaladı. Transferin bonservis bedeli resmî olarak açıklanmazken İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Napoli'ye 6 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği bilgisi yer aldı.

Atlanta United'ın da tecrübeli golcüyü takip ettiği belirtildi. (Fotoğraf: AA) SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise futbolcu değerleme platformlarında yaklaşık 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcü için ara transfer döneminde gelecek olası tekliflere nasıl yaklaşacağı henüz bilinmiyor.