Fenerbahçe'nin yıldızına 2 talip birden! Kıta değiştirebilir
Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Romelu Lukaku'nun geleceği gündeme geldi. ABD Major League Soccer (MLS) ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın 33 yaşındaki Belçikalı golcüyle ilgilendiği iddia edildi. Sarı-lacivertli formayla 13 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Lukaku için iki kulübün ocak ayında harekete geçebileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde Romelu Lukaku'nun geleceği tartışılmaya başlandı.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü için Amerika Birleşik Devletleri'nden transfer iddiası ortaya atıldı.
Beklentilerin altında kalan 33 yaşındaki santrforun ocak ayında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
FENERBAHÇE'DE LUKAKU'YA İKİ TALİP BİRDEN
MLS ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edildi.
İki kulübün de tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'deki durumunu takip ettiği ve ocak transfer döneminde sarı-lacivertli yönetimle temas kurabileceği belirtildi.
13 MAÇTA SADECE 1 GOL!
Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer ettiği Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla istediği başlangıcı yapamadı.
Belçikalı santrfor, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 karşılaşmada görev yaptı.
Bu mücadelelerde 420 dakika sahada kalan Lukaku, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 8 maçta 336 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 84 dakika süre aldı.
NAPOLI'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu 12 Ağustos 2026 tarihinde Napoli'den kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcuyla bir yıllık ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan sözleşme imzaladı.
Transferin bonservis bedeli resmî olarak açıklanmazken İtalyan basınında Fenerbahçe'nin Napoli'ye 6 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği bilgisi yer aldı.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.
Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise futbolcu değerleme platformlarında yaklaşık 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcü için ara transfer döneminde gelecek olası tekliflere nasıl yaklaşacağı henüz bilinmiyor.
MANCHESTER UNITED VE INTER'DE DE OYNADI
Kariyerinde Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formaları giyen Romelu Lukaku, Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde görev yaptı.
İtalya'da Inter ve Napoli formalarıyla Serie A şampiyonlukları yaşayan Belçikalı golcü, 2026 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Lukaku, Belçika Millî Takımı'nın da en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor.