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Fenerbahçe'de FIFA engeli kalktı! Transfer yasağı resmen sona erdi

Fenerbahçe’nin FIFA tarafından uygulanan üç dönemlik geçici transfer yasağı kaldırıldı. Youssef En-Nesyri’nin bonservis ödemesi nedeniyle getirilen yaptırım, ilgili ödemenin yapılması ve FIFA nezdindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

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Fenerbahçe'de FIFA engeli kalktı! Transfer yasağı resmen sona erdi

Fenerbahçe'ye FIFA tarafından uygulanan üç dönemlik oyuncu tescil yasağı kaldırıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesine ilişkin yükümlülüğünü yerine getirirken, gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla FIFA'nın transfer yasağı listesinden çıkarıldı.

Aziz Yıldırım (Fotoğraflar: AA)Aziz Yıldırım (Fotoğraflar: AA)

ÖDEME YAPILDI, YAPTIRIM SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'nin bonservis ücretine ilişkin 30 Nisan 2026 tarihli taksidin ödenmemesi üzerine ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuştu.

Fenerbahçe yönetimi, geciken taksidi ödedikten sonra dosya kapsamında FIFA'nın kararını bekledi. Kararla hükmedilen ödemenin de 27 Eylül 2026'da gerçekleştirilmesinin ardından FIFA nezdindeki süreç tamamlandı.

Youssef En-NesyriYoussef En-Nesyri

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, transfer yasağının kaldırıldığını yaptığı açıklamayla duyurdu.

"Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır."

Fenerbahçe'de FIFA engeli kalktı! Transfer yasağı resmen sona erdi-4

FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Ödemenin ardından Fenerbahçe'nin adı FIFA'nın oyuncu tescil yasağı uygulanan kulüpler listesinden çıkarıldı. Böylece sarı-lacivertli kulübe uygulanan üç dönemlik geçici transfer yasağı sona ermiş oldu.

Fenerbahçe, yaptırımın duyulmasının ardından yaptığı önceki açıklamada da yasağın En-Nesyri'nin bonservis ödemesiyle ilgili olduğunu belirtmiş ve FIFA kararıyla hükmedilen ödemenin yapılmasının ardından yasağın kaldırılacağını açıklamıştı.

Kulüp ayrıca geçmiş döneme ilişkin mali tablo ve yükümlülüklerin 27 Eylül'de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da kongre üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını duyurmuştu.

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