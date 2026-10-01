FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Ödemenin ardından Fenerbahçe'nin adı FIFA'nın oyuncu tescil yasağı uygulanan kulüpler listesinden çıkarıldı. Böylece sarı-lacivertli kulübe uygulanan üç dönemlik geçici transfer yasağı sona ermiş oldu.

Fenerbahçe, yaptırımın duyulmasının ardından yaptığı önceki açıklamada da yasağın En-Nesyri'nin bonservis ödemesiyle ilgili olduğunu belirtmiş ve FIFA kararıyla hükmedilen ödemenin yapılmasının ardından yasağın kaldırılacağını açıklamıştı.

Kulüp ayrıca geçmiş döneme ilişkin mali tablo ve yükümlülüklerin 27 Eylül'de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da kongre üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını duyurmuştu.

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