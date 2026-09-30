Fenerbahçe'de milli ara sonrası adeta yeni bir dönem başlayacak. Sarı-lacivertliler sezona orta sahada Fred ve hücum hattında Talisca'nın katkısıyla başlarken, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle iki futbolcunun takımdan ayrılması teknik heyetin planlarını değiştirdi. Bu ayrılıkların ardından özellikle orta saha ile hücum arasındaki bağlantıda önemli bir boşluk oluştu.

Fenerbahçe'de Asensio bekleyişi sona erdi. (Fotoğraf: AA)

Teknik direktör İsmail Kartal, Fred ve Talisca'nın ardından bu bölgedeki eksikliği farklı oyuncularla gidermeye çalıştı. Ancak denenen alternatiflerden beklenen verim alınamadı. Asensio'nun da sakatlığının sürmesi, Kartal'ın planladığı yeni düzenin tam anlamıyla uygulanmasının önündeki en önemli engellerden biri oldu.