Fenerbahçe'de Marco Asensio'ya yeni görev! O rolü üstlenecek
Fenerbahçe’de Fred ve Talisca’nın ayrılığıyla oluşan boşluk, Asensio’nun sakatlığı nedeniyle uzun süre doldurulamadı. Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen İspanyol yıldız, teknik direktör İsmail Kartal’ın planında kritik rol üstlenecek.
Fenerbahçe'de milli ara sonrası adeta yeni bir dönem başlayacak.
Sarı-lacivertliler sezona orta sahada Fred ve hücum hattında Talisca'nın katkısıyla başlarken, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle iki futbolcunun takımdan ayrılması teknik heyetin planlarını değiştirdi.
Bu ayrılıkların ardından özellikle orta saha ile hücum arasındaki bağlantıda önemli bir boşluk oluştu.
Teknik direktör İsmail Kartal, Fred ve Talisca'nın ardından bu bölgedeki eksikliği farklı oyuncularla gidermeye çalıştı.
Ancak denenen alternatiflerden beklenen verim alınamadı. Asensio'nun da sakatlığının sürmesi, Kartal'ın planladığı yeni düzenin tam anlamıyla uygulanmasının önündeki en önemli engellerden biri oldu.
TAKIMIN OMURGASI KORUNDU
Fenerbahçe'de takımın ana omurgası ise büyük ölçüde şekillenmiş durumda.
Kalede Ederson, savunmada Skriniar ve Ake, orta sahada Kante ile Guendouzi, ileri uçta ise Vedat, teknik heyetin temel planında önemli yer tutan isimler oldu.
Ancak bu yapının orta saha ile hücum arasındaki bağlantısını sağlayan bölgede önce Fred, ardından Talisca'nın ayrılmasıyla ciddi bir eksiklik ortaya çıktı.
Asensio'nun sakatlığı nedeniyle bu boşluğun uzun süre doldurulamaması da takımın hücum organizasyonlarının istenilen seviyeye ulaşmasını engelledi.
ASENSIO İLE EKSİK PARÇA TAMAMLANACAK
Milli ara, Fenerbahçe açısından bu nedenle yalnızca dinlenme ve hazırlık dönemi olmayacak.
Asensio'nun takımla birlikte çalışmalara dönmesiyle Kartal'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı düzeni uygulama fırsatı bulması bekleniyor.
İspanyol futbolcunun fiziksel olarak da milli ara sürecinde toparlanması hedefleniyor.
Kartal'ın Asensio'yu milli ara sonrasındaki zorlu Rizespor deplasmanında ilk 11'de değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'de orta saha ile hücum arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ve sezon başından bu yana yaşanan kadro değişikliklerinin ardından belirlenen sistemin daha net şekilde uygulanması amaçlanıyor.