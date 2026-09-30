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Fenerbahçe'de Marco Asensio'ya yeni görev! O rolü üstlenecek

Fenerbahçe’de Fred ve Talisca’nın ayrılığıyla oluşan boşluk, Asensio’nun sakatlığı nedeniyle uzun süre doldurulamadı. Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen İspanyol yıldız, teknik direktör İsmail Kartal’ın planında kritik rol üstlenecek.

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Fenerbahçe'de Marco Asensio'ya yeni görev! O rolü üstlenecek

Fenerbahçe'de milli ara sonrası adeta yeni bir dönem başlayacak.

Sarı-lacivertliler sezona orta sahada Fred ve hücum hattında Talisca'nın katkısıyla başlarken, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle iki futbolcunun takımdan ayrılması teknik heyetin planlarını değiştirdi.

Bu ayrılıkların ardından özellikle orta saha ile hücum arasındaki bağlantıda önemli bir boşluk oluştu.

Fenerbahçe'de Asensio bekleyişi sona erdi. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe'de Asensio bekleyişi sona erdi. (Fotoğraf: AA)
Teknik direktör İsmail Kartal, Fred ve Talisca'nın ardından bu bölgedeki eksikliği farklı oyuncularla gidermeye çalıştı.

Ancak denenen alternatiflerden beklenen verim alınamadı. Asensio'nun da sakatlığının sürmesi, Kartal'ın planladığı yeni düzenin tam anlamıyla uygulanmasının önündeki en önemli engellerden biri oldu.

Asensio, Rize maçında sahada olacak. (Fotoğraf: AA)Asensio, Rize maçında sahada olacak. (Fotoğraf: AA)
TAKIMIN OMURGASI KORUNDU

Fenerbahçe'de takımın ana omurgası ise büyük ölçüde şekillenmiş durumda.

Kalede Ederson, savunmada Skriniar ve Ake, orta sahada Kante ile Guendouzi, ileri uçta ise Vedat, teknik heyetin temel planında önemli yer tutan isimler oldu.

İsmail Kartal, Asensio'yu 10 numarada değerlendirecek. (Fotoğraf: AA)İsmail Kartal, Asensio'yu 10 numarada değerlendirecek. (Fotoğraf: AA)
Ancak bu yapının orta saha ile hücum arasındaki bağlantısını sağlayan bölgede önce Fred, ardından Talisca'nın ayrılmasıyla ciddi bir eksiklik ortaya çıktı.

Asensio'nun sakatlığı nedeniyle bu boşluğun uzun süre doldurulamaması da takımın hücum organizasyonlarının istenilen seviyeye ulaşmasını engelledi.

Asensio, bağlantı görevini üstlenecek. (Fotoğraf: AA)Asensio, bağlantı görevini üstlenecek. (Fotoğraf: AA)
ASENSIO İLE EKSİK PARÇA TAMAMLANACAK

Milli ara, Fenerbahçe açısından bu nedenle yalnızca dinlenme ve hazırlık dönemi olmayacak.

Asensio'nun takımla birlikte çalışmalara dönmesiyle Kartal'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı düzeni uygulama fırsatı bulması bekleniyor.

İspanyol futbolcunun fiziksel olarak da milli ara sürecinde toparlanması hedefleniyor.

Asensio, bu sezon Konyaspor maçında gol attı. (Fotoğraf: AA)Asensio, bu sezon Konyaspor maçında gol attı. (Fotoğraf: AA)
Kartal'ın Asensio'yu milli ara sonrasındaki zorlu Rizespor deplasmanında ilk 11'de değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'de orta saha ile hücum arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ve sezon başından bu yana yaşanan kadro değişikliklerinin ardından belirlenen sistemin daha net şekilde uygulanması amaçlanıyor.

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