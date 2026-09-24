1997 doğumlu futbolcu, sezon içerisinde şu ana kadar yalnızca bir maçta görev aldı ve toplam 68 dakika sahada kaldı.

Richarlison'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. (Fotoğraf: AFP) Brezilyalı yıldızın bu sezon Tottenham'da fazla forma şansı bulamaması da dikkat çekiyor.

Richarlison bu sezon 68 dakika forma giydi. (Fotoğraf: AFP)

BREZİLYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Richarlison için Fenerbahçe'nin yanı sıra Brezilya'dan da birçok kulübün devrede olduğu aktarıldı.

Botafogo ve Vasco da Gama'nın 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken, Atletico Mineiro'nun da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.