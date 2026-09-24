Fenerbahçe'ye Sambacı yıldız! İngilizler duyurdu
Ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için Tottenham forması giyen Richarlison'u gündemine aldı. Brezilyalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması transfer ihtimalini artırıyor.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin gündemine Tottenham'ın 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Richarlison geldi.
İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan haberde, Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.
Richarlison'un adı daha önce de yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takımla anılmıştı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
2022 yılında Tottenham'a transfer olan Richarlison'un İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Brezilyalı futbolcu, Tottenham formasıyla dört yıl içerisinde tüm kulvarlarda 134 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 32 gol atan Richarlison, 15 de asist yaptı.
Brezilyalı yıldızın bu sezon Tottenham'da fazla forma şansı bulamaması da dikkat çekiyor.
1997 doğumlu futbolcu, sezon içerisinde şu ana kadar yalnızca bir maçta görev aldı ve toplam 68 dakika sahada kaldı.
BREZİLYA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Richarlison için Fenerbahçe'nin yanı sıra Brezilya'dan da birçok kulübün devrede olduğu aktarıldı.
Botafogo ve Vasco da Gama'nın 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken, Atletico Mineiro'nun da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Richarlison'un Tottenham ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle önümüzdeki dönemde transferdeki durumunun daha net hale gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin ise hücum hattındaki planlaması kapsamında Brezilyalı futbolcuyu takip ettiği bildirildi.