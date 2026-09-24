Fenerbahçe'den şaşırtan istatistik! O alanda lider
Süper Lig’de ilk 6 haftanın ardından takımların fiziksel performans verileri ortaya çıktı. Kadro yaş ortalaması 27,9 olan Fenerbahçe, maç başına 100,9 kilometrelik mesafeyle 4 büyükler arasında ilk sırada yer aldı.
Süper Lig'de ilk 6 haftanın ardından takımların maç başına kat ettiği mesafeler belli oldu.
Kadro yaş ortalaması yüksek ekiplerden Fenerbahçe, fiziksel performans verilerinde 4 büyükler arasındaki rakiplerini geride bıraktı.
FENERBAHÇE 100,9 KİLOMETRE KOŞTU
27,9 yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı kadrolarından birine sahip olan Fenerbahçe, maç başına ortalama 100,9 kilometre mesafe kat etti.
Sarı-lacivertliler bu değerle lig genelinde 5. sırada yer alırken, 4 büyükler arasında zirveye çıktı.
Galatasaray, 25,7 yaş ortalamasına sahip kadrosuyla maç başına 99,1 kilometre mesafe kat etti.
Trabzonspor ise 27,4 yaş ortalamasıyla 98,7 kilometrelik bir değer yakaladı.
4 büyükler arasında en genç kadroya sahip Beşiktaş ise 24,7 yaş ortalamasıyla maç başına 97,4 kilometre mesafe kaydetti.
KASIMPAŞA ZİRVEDE
Lig genelinde ise Kasımpaşa, maç başına 107,1 kilometrelik mesafe ile ilk sırada bulunuyor.
İlk 6 haftada namağlup yoluna devam eden İstanbul ekibi, fiziksel performans verilerinde ligin en yüksek ortalamasına ulaştı.
90 dakika başına en fazla mesafe kat eden futbolcular arasında da Kasımpaşa forması giyen Andri Fannar Baldursson öne çıktı.
İzlandalı futbolcu, maç başına 12 kilometrelik ortalamayla bu kategoride ilk sırada yer aldı.