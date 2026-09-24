Süper Lig'de ilk 6 haftanın ardından takımların maç başına kat ettiği mesafeler belli oldu.

Fenerbahçe Süper Lig'in en fazla koşan takımları arasında. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE 100,9 KİLOMETRE KOŞTU

27,9 yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı kadrolarından birine sahip olan Fenerbahçe, maç başına ortalama 100,9 kilometre mesafe kat etti.

Sarı-lacivertliler bu değerle lig genelinde 5. sırada yer alırken, 4 büyükler arasında zirveye çıktı.