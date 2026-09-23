O rapor transferin gidişatını etkiledi! Romelu Lukaku ve Fenerbahçe için şoke eden iddia
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku hakkında Belçika basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Belçika basınında yer alan haberine göre sarı-lacivertliler, fiziksel durumu nedeniyle ilk etapta transferine sıcak bakmadığı 33 yaşındaki golcü için Belçika Futbol Federasyonu'ndan gelen belgelerin ardından karar değiştirdi.
2026/27 sezonuna yeni yönetim ve teknik direktörüyle başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, 4 Eylül'de sona eren transfer döneminde Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriç ve Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağladı.
LUKAKU İLE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Mason Greenwood transferiyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, hücum hattına Vedat Muriç'in ardından bir takviye daha yaptı. Serhou Guirassy, Alexander Sörloth, Vangelis Pavlidis ve Ollie Watkins gibi isimlerle temas kuran sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 7 karşılaşmada forma giyebilen 33 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumu, transfer sürecinin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
OĞUZ ÇETİN: 4-6 HAFTADA HAZIR OLACAK
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı golcünün imza töreninde fiziksel durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Lukaku'nun tüm ölçümlerini yaptıklarını ve kendisine özel bir hazırlık programı oluşturduklarını söyleyen Çetin, futbolcunun hem sakatlıklardan korunması hem de kısa sürede maç temposuna ulaşması için çalışmaların başladığını açıkladı.
Çetin, Lukaku'nun zorlu bir süreçten geçtiğini ve fiziksel gelişiminin zamana ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak 4-6 haftalık süreçte takıma uyum sağlamasını beklediklerini söyledi.
BELÇİKA'DAN GELEN BELGELER KARARI DEĞİŞTİRDİ
Belçika basınından Het Laatste Nieuws, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasına ilişkin bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre sarı-lacivertli yönetim, deneyimli santrforun fiziksel durumu nedeniyle ilk etapta transferine sıcak bakmadı. Ancak Belçika Futbol Federasyonu tarafından gönderilen belgelerin ardından Fenerbahçe, Lukaku'yu kadrosuna katma kararı aldı.
8 MAÇTA GOL VE ASİST ÜRETEMEDİ
Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada toplam 191 dakika süre aldı. Belçikalı futbolcu, söz konusu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.
33 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.