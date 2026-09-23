2026/27 sezonuna yeni yönetim ve teknik direktörüyle başlayan Fenerbahçe , yaz transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, 4 Eylül'de sona eren transfer döneminde Mason Greenwood, Romelu Lukaku , Nathan Ake, Vedat Muriç ve Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağladı.

Romelu Lukaku, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 5 futbolcudan biri oldu.

LUKAKU İLE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Mason Greenwood transferiyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, hücum hattına Vedat Muriç'in ardından bir takviye daha yaptı. Serhou Guirassy, Alexander Sörloth, Vangelis Pavlidis ve Ollie Watkins gibi isimlerle temas kuran sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 7 karşılaşmada forma giyebilen 33 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumu, transfer sürecinin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.