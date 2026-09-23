Fenerbahçe'nin sağ kanat transferi için gündemine Chemsdine Talbi geldi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Talbi, asıl mevkisi sağ kanadın yanı sıra sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. 1,75 metre boyundaki futbolcunun çok yönlülüğü, Fenerbahçe'nin hücum hattı için değerlendirdiği özellikler arasında yer alıyor.

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