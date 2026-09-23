Fenerbahçe transfer çalımı hazırlığında! Galatasaray'ın istediği genç yıldız listede
Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde sağ kanat için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınına göre sarı-lacivertliler, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Chemsdine Talbi'yi transfer gündemine aldı. 25 milyon euro piyasa değerine sahip Faslı futbolcuyla Galatasaray da ilgileniyor.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u sahasında 8-0 mağlup ederek milli araya moralli giren sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için rotasını İngiltere'ye çevirdi.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE CHEMSDINE TALBI VAR
İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen Chemsdine Talbi'yi transfer listesine aldı. Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ocak ayında İngiliz kulübüyle görüşmelere başlaması gündemde. Fenerbahçe yönetimi, hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
GALATASARAY DA DEVREDE
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Chemsdine Talbi'ye Galatasaray da ilgi gösteriyor. İki ezeli rakibin transfer listesinde bulunan genç futbolcunun Sunderland ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi devam ediyor.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Talbi, asıl mevkisi sağ kanadın yanı sıra sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. 1,75 metre boyundaki futbolcunun çok yönlülüğü, Fenerbahçe'nin hücum hattı için değerlendirdiği özellikler arasında yer alıyor.