Hücumda sorumluluk alan ve maçın gidişatına göre gezici bir rol üstlenen İngiliz oyuncu, kısa sürede Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı.



Greenwood'un Fenerbahçe'deki performansından memnun olduğu ve İstanbul'daki yeni takımında mutlu olduğu ifade edilirken, oyuncunun sezonun kalan bölümünde de skor katkısını sürdürmesi halinde hem kulüp hem de milli takım kariyeri açısından önemli bir dönem geçirmesi bekleniyor.

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