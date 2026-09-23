Süper Lig'e Greenwood damgası: İşte o rakamlar! Milli takım sesleri
Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Mason Greenwood, 13 resmi maçta 6 gol ve 4 asist üreterek takımının en etkili isimlerinden biri oldu. İngiliz yıldız performansıyla parlarken, yeniden milli takım kapıları da açılabilir. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sezon başlangıcının öne çıkan ismi Mason Greenwood oldu.
Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İngiliz kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayla sergilediği performansla beklentileri karşılayan bir görüntü ortaya koydu.
13 MAÇTA 10 NUMARA PERFORMANS
Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyen Greenwood, son oynanan Eyüpspor maçında attığı 2 golle beraber Süper Lig'de 4 gole yükseldi. Geride kalan toplam 13 resmi karşılaşmada ise 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Kanatta görev yapmasına rağmen oyun içerisinde sık sık pozisyon değiştirerek hücum hattının farklı bölgelerinde sorumluluk alan 24 yaşındaki futbolcu, takımının hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlendi.
Greenwood'un skor katkısı verdiği karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin henüz mağlubiyet yaşamaması da dikkat çeken istatistiklerden biri oldu.
İngiliz futbolcu, gol veya asist ürettiği maçlarda takımının sonuçlarına doğrudan katkı sağladı.
MİLLİ TAKIM İHTİMALİ GÜNDEMDE
Greenwood'un Fenerbahçe'deki performansının bu seviyede devam etmesi halinde İngiltere Milli Takımı'na yeniden çağrılabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlandı.
Özellikle skor üretme becerisi ve hücumdaki hareketliliği, oyuncunun sezonun ilk bölümünde öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.
Kaleyi gördüğü noktalardan şut kullanmaktan çekinmeyen Greenwood, top ayağına geldiğinde tribünleri de hareketlendiren bir oyun ortaya koydu.
Hücumda sorumluluk alan ve maçın gidişatına göre gezici bir rol üstlenen İngiliz oyuncu, kısa sürede Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı.
Greenwood'un Fenerbahçe'deki performansından memnun olduğu ve İstanbul'daki yeni takımında mutlu olduğu ifade edilirken, oyuncunun sezonun kalan bölümünde de skor katkısını sürdürmesi halinde hem kulüp hem de milli takım kariyeri açısından önemli bir dönem geçirmesi bekleniyor.