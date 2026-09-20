

EYÜPSPOR'UN 4 MAÇTA GOLÜ YOK

Ligde 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi alan Eyüpspor, 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

Sezona üst üste iki mağlubiyetle başlayan İstanbul temsilcisi, 3. haftada Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ancak Eyüpspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı iki maçtan da puansız ayrıldı.

Eflatun-sarılı ekip, mağlup olduğu 4 karşılaşmada da gol atamadı. Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde şu ana kadar en az gol atan takım konumunda bulunuyor. Konuk ekipte sakatlıkları devam eden Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.