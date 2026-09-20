İsmail Kartal'dan orta saha sürprizi! Eyüp maçında yıldız isim kulübede olacak
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler son 2 maçta aldığı 1 puanı telafi etmek için sahaya çıkacak. Konuk Eyüpspor ise sürpriz peşinde. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, orta saha için sürpriz bir karar aldığı iddia edildi. Buna göre Guendouzi maça kulübede başlayacak. İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması bugün saat 17.00'de başlayacak.
SON 2 MAÇTA 1 PUAN
Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, topladığı 7 puanla 10. sırada bulunuyor.
Son iç saha maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son olarak Gaziantep FK deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.
Sarı-lacivertliler böylece son iki lig maçında 1 puan alabildi.
ASENSIO FORMASINA KAVUŞUYOR
Fenerbahçe'de yaklaşık bir aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio, Eyüpspor karşılaşmasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.
TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığı atlatan İspanyol futbolcunun, teknik heyetin görev vermesi halinde mücadelede forma giymesi bekleniyor.
TEK EKSİK VAR
Sarı-lacivertli ekipte karşılaşma öncesindeki tek eksik ise Mert Müldür.
Milli futbolcu, dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Eyüpspor maçında görev yapamayacak.
EYÜPSPOR'UN 4 MAÇTA GOLÜ YOK
Ligde 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi alan Eyüpspor, 3 puanla 17. sırada yer alıyor.
Sezona üst üste iki mağlubiyetle başlayan İstanbul temsilcisi, 3. haftada Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ancak Eyüpspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı iki maçtan da puansız ayrıldı.
Eflatun-sarılı ekip, mağlup olduğu 4 karşılaşmada da gol atamadı. Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde şu ana kadar en az gol atan takım konumunda bulunuyor. Konuk ekipte sakatlıkları devam eden Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 4 maçta sarı-lacivertliler 2 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 9 gol atarken Eyüpspor 5 kez fileleri havalandırdı.
İki takım arasındaki son mücadele ise geçen sezonun son haftasında Kadıköy'de oynandı.
3-3 sona eren karşılaşmada Eyüpspor, 87. dakikada bulduğu golle beraberliği sağladı ve aldığı 1 puanla ligde kalmayı garantiledi.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Oğuz, Greenwood, Kerem, Muriç.
Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Raux Yao, Michalak, Abdullahi.