Fenerbahçe'den gençlik operasyonu! Transfere sıcak bakıyor
Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kış transfer dönemi için çalışmalarına erken başladı. Sarı-lacivertlilerin Monaco forması giyen 22 yaşındaki Senegalli orta saha Lamine Camara'yı yakından takip ettiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazandı. Kadrodaki eksikler doğrultusunda takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine Monaco forması giyen Lamine Camara geldi.
22 yaşındaki Senegalli orta sahanın Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu iddia edildi.
Yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği Camara, sezonun ilk bölümünde Monaco'da kaldı. Fenerbahçe'nin de genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
KONTRATI 2029'DA BİTİYOR
Monaco ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Lamine Camara'nın güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Senegalli orta sahanın adı yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekipleriyle de anıldı.
Camara, bu sezon Monaco formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı. Toplam 540 dakika sahada kalan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Monaco'nun ocak ayında kadrosunda değişikliklere gitme ihtimali, Camara'nın durumunu da transfer dönemi öncesinde yeniden gündeme taşıdı.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Lamine Camara'nın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anıldı.
Senegalli futbolcu için Premier Lig'den bazı kulüplerin de yaz döneminde devreye girdiğine yönelik haberler çıktı.
ORTA SAHANIN FARKLI BÖLGELERİNDE OYNAYABİLİYOR
Lamine Camara'nın ana mevkisi merkez orta saha. Senegalli futbolcu, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Sağ ayağını kullanan Camara, dinamizmi ve orta sahadaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu, 2024 yılından bu yana Monaco forması giyiyor.
+4 KONTENJANINA UYGUN
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanan yabancı oyuncu kuralı da Lamine Camara açısından önem taşıyor. Takımların A takım listesinde bulundurabileceği 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması gerekiyor. 1 Ocak 2004 doğumlu Lamine Camara, yaş kriteri doğrultusunda bu kontenjana uygun durumda.