22 yaşındaki Senegalli futbolcunun Monaco ile olan sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

ORTA SAHANIN FARKLI BÖLGELERİNDE OYNAYABİLİYOR

Lamine Camara'nın ana mevkisi merkez orta saha. Senegalli futbolcu, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Sağ ayağını kullanan Camara, dinamizmi ve orta sahadaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu, 2024 yılından bu yana Monaco forması giyiyor.