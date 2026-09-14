Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında! İsmail Kartal'dan 10 numara sürprizi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olacak. Gaziantep Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, 10 numara bölgesinde sürpriz bir isme forma şansı verecek. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK karşısında 3 puan arayacak.
Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 6 puanla mücadeleye çıkacak.
Ev sahibi Gaziantep FK ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan topladı.
Fenerbahçe, lig maçının öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK ASENSIO
Sarı-lacivertli ekipte Gaziantep FK karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığını atlatmasının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, maç kadrosunda yer alamayacak.
Gaziantep FK'de ise Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN BELİRGİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
İki takım, Süper Lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 14 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet alırken Gaziantep FK 2 kez kazandı. Rekabette henüz beraberlik yaşanmadı.
Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 38 gol kaydederken Gaziantep FK 14 golle karşılık verdi. Gaziantep'te oynanan 7 maçta da sarı-lacivertliler 5 galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibin ise 2 galibiyeti bulunuyor.
SON 12 RESMİ MAÇTA FENERBAHÇE KAZANDI
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında son dönemde önemli bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 9 Süper Lig maçının tamamından galibiyetle ayrıldı.
Bu seriye Türkiye Kupası'ndaki 3 karşılaşma da eklendiğinde Fenerbahçe'nin üst üste kazandığı resmi maç sayısı 12'ye ulaşıyor.
Gaziantep FK'nin Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan ve ev sahibi ekibin 3-2 kazandığı mücadelede geldi.
Bu karşılaşmanın ardından oynanan 12 resmi maçta da Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı.
İki takım arasındaki en farklı galibiyet Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında rakibini sahasında 5-0 mağlup etti.
Gaziantep FK ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini 2020-2021 sezonunda sahasında 3-1'lik skorla aldı.
İSMAİL KARTAL İSTİFADAN DÖNDÜ!
Roma maçının ardından istifa kararı alan İsmail Kartal, cuma günü takımın başında antrenmana çıkmadı.
Daha sonra ikna edilen Kartal, cumartesi günü Gaziantep FK maçı hazırlıklarında takımın başında yer aldı.
10 NUMARA SÜRPRİZİ
Asensio'nun yokluğunda Beşiktaş derbisinde 10 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci'ye şans veren İsmail Kartal, Roma maçında bu bölgede Bartuğ Elmaz'ı oynattı.
Kartal, Gaziantep FK karşısında ise Kerem Aktürkoğlu'na bu bölgede şans vermeyi planlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Ulrich Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Muriqi.