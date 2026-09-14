

FENERBAHÇE'NİN BELİRGİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım, Süper Lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 14 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet alırken Gaziantep FK 2 kez kazandı. Rekabette henüz beraberlik yaşanmadı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 38 gol kaydederken Gaziantep FK 14 golle karşılık verdi. Gaziantep'te oynanan 7 maçta da sarı-lacivertliler 5 galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibin ise 2 galibiyeti bulunuyor.