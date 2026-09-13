Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Marco Asensio'nun durumu netleşti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve kuvvet antrenmanlarına devam eden tecrübeli futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, İspanyol yıldızı riske etmezken Asensio maç için Gaziantep'e götürülmedi.

Marco Asensio bu sezon şu ana kadar tek golünü Konyaspor'a karşı attı HEDEF EYÜPSPOR MAÇI Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe teknik heyeti, Marco Asensio'nun dönüş sürecinde herhangi bir risk almak istemiyor. Tecrübeli 10 numaranın asıl hedefi, 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına tamamen hazır şekilde çıkmak. Asensio'nun bu mücadeleye kadar fiziksel olarak yüzde 100 seviyesine getirilmesi planlanıyor.