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Fenerbahçe'de Asensio için kritik karar! İşte plan

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Marco Asensio için karar verildi. Kuvvet çalışmalarını sürdüren İspanyol yıldız, teknik direktör İsmail Kartal tarafından riske edilmedi ve Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertlilerde Asensio için hedef, 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor maçı olarak belirlendi.

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Fenerbahçe'de Asensio için kritik karar! İşte plan

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Marco Asensio'nun durumu netleşti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve kuvvet antrenmanlarına devam eden tecrübeli futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, İspanyol yıldızı riske etmezken Asensio maç için Gaziantep'e götürülmedi.

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HEDEF EYÜPSPOR MAÇI

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe teknik heyeti, Marco Asensio'nun dönüş sürecinde herhangi bir risk almak istemiyor. Tecrübeli 10 numaranın asıl hedefi, 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına tamamen hazır şekilde çıkmak. Asensio'nun bu mücadeleye kadar fiziksel olarak yüzde 100 seviyesine getirilmesi planlanıyor.

Marco Asensio son olarak Gençlerbirliği maçında oynadıMarco Asensio son olarak Gençlerbirliği maçında oynadı

2 GOLDE ADI VAR

30 yaşındaki orta saha bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. 343 dakika görev yaptı. Fenerbahçe formasını son olarak 22 Ağustos'taki Gençlerbirliği mücadelesinde giydi.

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