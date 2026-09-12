Fenerbahçe'de transfer alarmı! Roma yeniden devrede
Roma, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde sakatlığı nedeniyle rafa kaldırdığı transfer için ara transfer döneminde yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.
Sport Mediaset'te yer alan habere göre Roma, Jayden Oosterwolde'nin transferinden vazgeçmedi.
İtalyan ekibinin sportif direktörü Tony D'Amico, ameliyat olan Hollandalı futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip ediyor.
Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin çok yönlülüğü nedeniyle beğendiği Oosterwolde için oyuncunun sağlık durumuna göre ara transfer döneminde yeni bir hamle yapılabileceği öne sürüldü.
OOSTERWOLDE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Sport Mediaset'in haberinde Jayden Oosterwolde'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Roma karşılaşmasını tribünden takip ettiği de ifade edildi.
25 yaşındaki savunma oyuncusunun burada Roma'ya olası transferi hakkında konuştuğu ve "Önümüzdeki aylarda Roma'ya dönmeyi umuyorum." dediği öne sürüldü.
TRANSFER YAZ DÖNEMİNDE İPTAL OLMUŞTU
Jayden Oosterwolde, yaz transfer döneminde Roma'ya transferi için İtalya'ya gitmiş ve sağlık kontrolünden geçmişti. Ancak Hollandalı futbolcunun transferi daha sonra iptal olmuştu.
ARALIK AYINDA DÖNMESİ BEKLENİYOR
Yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan Oosterwolde'nin rehabilitasyon süreci devam ediyor.
Fenerbahçeli savunma oyuncusunun aralık ayıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor. Roma'nın da oyuncunun dönüş sürecini yakından takip ederek ara transfer dönemi için durum değerlendirmesi yapabileceği öne sürüldü.