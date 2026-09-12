Sport Mediaset'te yer alan habere göre Roma, Jayden Oosterwolde'nin transferinden vazgeçmedi.

İtalyan ekibinin sportif direktörü Tony D'Amico, ameliyat olan Hollandalı futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip ediyor.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin çok yönlülüğü nedeniyle beğendiği Oosterwolde için oyuncunun sağlık durumuna göre ara transfer döneminde yeni bir hamle yapılabileceği öne sürüldü.