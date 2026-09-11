Fenerbahçe'nin yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 11'i belli oldu. Fenerbahçe forması giyen Archie Brown, Roma karşısındaki performansıyla UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirlenen kadroda kendisine yer buldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Archie Brown, mücadelede maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.
İngiliz sol bek, Roma karşısındaki performansının ardından UEFA tarafından haftanın en iyi 11 oyuncusu arasına seçildi.
UEFA'DAN BROWN'A ÖVGÜ
UEFA Teknik Gözlemci Grubu, Archie Brown'ın Roma karşısında Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golde gösterdiği soğukkanlılığa dikkat çekti. İngiliz futbolcunun keskin pozisyon bilgisi, savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kurabilmesi ve topsuz oyundaki istikrarlı kalitesi de haftanın 11'ine seçilmesinin gerekçeleri arasında gösterildi.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ
UEFA Teknik Gözlemci Grubu, ilk haftanın ardından belirlediği 11'de yer alan futbolcuların neden seçildiğini de açıkladı.
Thibaut Courtois (Real Madrid): Inter karşısında kalesine gelen 8 isabetli şutun 7'sini kurtaran Belçikalı kaleci, kritik anlardaki müdahaleleriyle Real Madrid'in Santiago Bernabeu'daki mücadeleden galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynadı.
Sergino Dest (PSV): Sağ bekteki agresif hücum performansıyla Shakhtar savunması için sürekli tehdit oluşturan Dest, ikinci yarıda takımına beraberliği getiren golü de kaydetti.
Marc Bartra (Real Betis): Savunmadaki liderliği, taktik olgunluğu ve hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkan İspanyol stoper, Lille deplasmanında iki kafa golü atarak Betis'in Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle dönmesine katkı sağladı.
Pau Torres (Aston Villa): Sahanın iki tarafında da etkili bir performans sergileyen İspanyol savunmacı, kendi ceza sahasında 8 uzaklaştırma yaparken hücumda 4 pozisyon üretti ve 2 asist yaptı. Aston Villa, Club Brugge deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
Archie Brown (Fenerbahçe): Roma karşısında beraberlik golünü atarken gösterdiği soğukkanlılığın yanı sıra pozisyon bilgisi, savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kurma becerisi ve topsuz oyundaki istikrarlı performansıyla öne çıktı.
Martin Odegaard (Arsenal): Arsenal'in hücumlarına oyun görüşü, oyun zekâsı ve teknik kalitesiyle yön veren Norveçli yıldız, Napoli deplasmanında 100'ün üzerinde pas yaptı, 6 gol fırsatı hazırladı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Martin Baturina (Como): Leipzig karşısında takımının ilk golünü atan Baturina, bir de asist yaptı. Akıllı topsuz koşularıyla Como'nun orta sahada sayısal üstünlük kurmasına yardımcı olan Hırvat futbolcu, oyunun kontrol edilmesinde önemli rol oynadı.
Michael Olise (Bayern): Bodø/Glimt karşısında teknik kalitesiyle öne çıkan Fransız kanat oyuncusu, Bayern'in 5-0 kazandığı mücadelede iki gol atıp bir asist yaptı.
Raphinha (Barcelona): Feyenoord karşısında Barcelona'nın ön alan baskısına yüksek tempoyla liderlik eden Brezilyalı futbolcu, savunma arkasına yaptığı koşular ve hatlar arasındaki oyunuyla etkili oldu. Raphinha performansını iki golle tamamladı.
Ermedin Demirovic (Stuttgart): Viking karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Bosnalı golcü, üç golünü de farklı şekillerde ve yüksek bitiricilik kalitesiyle kaydetmesiyle UEFA Teknik Gözlemci Grubu'nun dikkatini çekti.
Ferran Torres (Paris Saint-Germain): Slovan Bratislava karşısında yeni kulübündeki ilk hat-trick'ini yapan İspanyol futbolcu, yalnızca gol pozisyonlarındaki reaksiyonlarıyla değil, doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlayan hareketliliğiyle de öne çıktı.
UEFA TEKNİK GÖZLEMCİ GRUBU BELİRLEDİ
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i, her karşılaşmayı yerinde takip eden deneyimli gözlemcilerin bulunduğu UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirlendi. Seçimlerde UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki Game Insights Unit ekibi de gözlemcilere destek verdi.