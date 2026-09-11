Thibaut Courtois kalesine gelen 8 isabetli şutun 7'sini kurtardı Thibaut Courtois (Real Madrid): Inter karşısında kalesine gelen 8 isabetli şutun 7'sini kurtaran Belçikalı kaleci, kritik anlardaki müdahaleleriyle Real Madrid'in Santiago Bernabeu'daki mücadeleden galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynadı. Sergino Dest (PSV): Sağ bekteki agresif hücum performansıyla Shakhtar savunması için sürekli tehdit oluşturan Dest, ikinci yarıda takımına beraberliği getiren golü de kaydetti. Marc Bartra (Real Betis): Savunmadaki liderliği, taktik olgunluğu ve hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkan İspanyol stoper, Lille deplasmanında iki kafa golü atarak Betis'in Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle dönmesine katkı sağladı. Pau Torres (Aston Villa): Sahanın iki tarafında da etkili bir performans sergileyen İspanyol savunmacı, kendi ceza sahasında 8 uzaklaştırma yaparken hücumda 4 pozisyon üretti ve 2 asist yaptı. Aston Villa, Club Brugge deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Como ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazandı Archie Brown (Fenerbahçe): Roma karşısında beraberlik golünü atarken gösterdiği soğukkanlılığın yanı sıra pozisyon bilgisi, savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kurma becerisi ve topsuz oyundaki istikrarlı performansıyla öne çıktı. Martin Odegaard (Arsenal): Arsenal'in hücumlarına oyun görüşü, oyun zekâsı ve teknik kalitesiyle yön veren Norveçli yıldız, Napoli deplasmanında 100'ün üzerinde pas yaptı, 6 gol fırsatı hazırladı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Martin Baturina (Como): Leipzig karşısında takımının ilk golünü atan Baturina, bir de asist yaptı. Akıllı topsuz koşularıyla Como'nun orta sahada sayısal üstünlük kurmasına yardımcı olan Hırvat futbolcu, oyunun kontrol edilmesinde önemli rol oynadı.