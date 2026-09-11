Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör! Muhtemel adaylar belli oldu
Başkan Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasının ardından göreve getirdiği teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrıldı. Roma ile 1-1 berabere kalınan karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında kararını açıklayan Kartal, "Bir daha dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum" dedi. Kartal'ı ikna çabaları sonuç vermedi ve ayrılık gerçekleşti. Gözler ise koltuğa oturacak yeni isme çevrildi. İşte Kanarya'nın muhtemel hoca adayları...
Roma karşısında tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe, rakibi karşısında Cristante'nin golüyle 1-0 geriye düşse de Archie Brown ile beraberliği yakaladı ve organizasyona 1 puanla başladı. Ancak sonrasında düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı.
Kartal, basın toplantısında, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularla yaptığımız antrenmanlar, kamplar; başkanımız, yönetimimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren taraftarımıza, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim." dedi.
AZİZ YILDIRIM "GÖREVİNİN BAŞINDA" DEDİ AMA İDMANA ÇIKMADI
Karşılaşmanın ardından basının karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal hakkında, "Ben burada oldukça burada kalacak. Görevinin başında. Ben onun büyüğüyüm. Bunlar aile arasında yaşanır. Biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.
Yapılan görüşmelerin ardından ayrılma kararı alan deneyimli antrenör, idmana çıkmadı. Gaziantep FK ile oynanacak maçta Dirk Kuyt'ın takımın başında olması bekleniyor.
Diğer yandan muhtemel adaylar da belli oldu.
VINCENZO MONTELLA
Zaman zaman eleştirilse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun güvendiği bir isim olan Vincenzo Montella, birçok kez sarı-lacivertlilerin gündemine geldi ancak transferi gerçekleşmedi.
Milli takımın kritik maçlarının yakın tarihte olması imza konusunda ihtimalleri azaltıyor. Ancak yine de umutsuz bir süreç olarak karşımıza çıkmayabilir.
ARNE SLOT
Feyenoord ve Liverpool'da elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Arne Slot, yeni sezonda henüz hiçbir takımla anlaşmadı. Fenerbahçe'de bugüne kadar Hollandalı çalıştırıcıların uzun süreli görev almamaları bir handikap olabilir.
VOLKAN DEMİREL
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de futbolcu olarak görev yapan Volkan Demirel, kaos veya ihtiyaç anlarında gidilebilecek ilk isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
NURİ ŞAHİN
Başakşehir'de görev yapan Nuri Şahin birçok kez büyük takımların listesindeydi ancak şu ana kadar bu yönde adım atamadı. Yeni teknik direktör arayışında en gözde isimlerden biri olacağı kesin.
ROBERTO MARTINEZ
3,5 senelik Portekiz Milli Takımı kariyerine 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından nokta koyan Roberto Martinez, boştaki teknik direktörler arasında bulunuyor. Kariyerinde Belçika ve Everton deneyimleri de bulunan 53 yaşındaki antrenör de aday listesine girebilir.
STEFANO PIOLI
60 yaşındaki çalıştırıcı Milan'ı şampiyon yapıp 240 maçlık Milano kariyerini bitirmesi sonrasında Al-Nassr ile anlaştı ancak beklentileri karşılayamadı. Fiorentina'da da 14 maç kalabilen Pioli, birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Hakan Safi'nin başkan adaylığı döneminde teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürüldü.
JULIAN NAGELSMANN
Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte görevinden ayrılan Julian Nagelsmann da henüz hiçbir takımla anlaşmadı. 39 yaşındaki antrenörün Başkan Aziz Yıldırım'ın listesine girmesine kesin gözle bakılıyor. Kariyerinde Bayern Münih, Leipzig ve Hoffenheim tecrübeleri de yaşadı.
WALID REGRAGUI
Fas Milli Takımı ile yaşadığı başarılarla adından söz ettiren Regragui de yine herhangi bir takımla anlaşmadı. 50 yaşındaki teknik direktörün en büyük handikapı Avrupa'da takım çalıştırmamış olması.
VITOR PEREIRA
Fenerbahçe'de daha önce iki kez görev yapan Vitor Pereira da listedeki isimler arasında yer alacak gibi görünüyor. Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe taraftarının gönlünde ayrı bir yerinin olması ve atak futbol oynatma isteği, ön plana çıkmasını sağlıyor.
Pereira ile Trabzonspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.
EMRE BELÖZOĞLU
Kasımpaşa'da görev yapıyor ancak bir dönem Fenerbahçe'de de çalıştı. Takımın başına geçmesi sürpriz olarak görülmez. Başkan Aziz Yıldırım'ın da sevdiği isimlerden biri.
AYKUT KOCAMAN
Sezon başında Başkan Aziz Yıldırım ile takımın başına geçmesi konusunda anlaşma sağlamak üzereyken transferi iptal olan Aykut Kocaman'ın da bu gündemde yer alması bekleniyor. Kocaman ile yaşanan anlaşmazlığın ardından Kartal'ın istifasıyla birlikte daha ılımlı bir görüşme gerçekleştirilebilir.
ANTONIO CONTE
Yine son seçimde Hakan Safi'nin anlaştığı isimlerden biri olarak bilinen Antonio Conte, Napoli'den ayrılmasının ardından hiçbir takımla anlaşmadı. Yeni sezonda kulüp çalıştırmadı.
Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer teknik direktör olan İtalyan çalıştırıcı, en gözde isim olarak değerlendiriliyor.