Roma karşısında tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe , rakibi karşısında Cristante'nin golüyle 1-0 geriye düşse de Archie Brown ile beraberliği yakaladı ve organizasyona 1 puanla başladı. Ancak sonrasında düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı.

Kartal, basın toplantısında, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularla yaptığımız antrenmanlar, kamplar; başkanımız, yönetimimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren taraftarımıza, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim." dedi.

AZİZ YILDIRIM "GÖREVİNİN BAŞINDA" DEDİ AMA İDMANA ÇIKMADI

Karşılaşmanın ardından basının karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal hakkında, "Ben burada oldukça burada kalacak. Görevinin başında. Ben onun büyüğüyüm. Bunlar aile arasında yaşanır. Biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerin ardından ayrılma kararı alan deneyimli antrenör, idmana çıkmadı. Gaziantep FK ile oynanacak maçta Dirk Kuyt'ın takımın başında olması bekleniyor.

Diğer yandan muhtemel adaylar da belli oldu.