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Greenwood durmuyor: Yine skor katkısı! İşte rakamlar

Fenerbahçe’nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Roma karşısında yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi’ndeki etkili performansını sürdürdü. Greenwood, sarı-lacivertli forma altında Şampiyonlar Ligi'nde 3 gole katkı sağladı.

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Greenwood durmuyor: Yine skor katkısı! İşte rakamlar

Fenerbahçe'nin hücumdaki önemli isimlerinden Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde skor üretmeye devam ediyor.

İngiliz futbolcu, Roma ile oynanan karşılaşmada takım arkadaşına yaptığı asistle mücadeleyi skor katkısıyla tamamladı.

Greenwood durmuyor: Yine skor katkısı! İşte rakamlar-2
MARSİLYA FORMASIYLA 4 GOLE KATKI

Greenwood, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta görev aldı.

İngiliz oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atarken 1 de asist yaptı. Böylece Greenwood, organizasyonda çıktığı 8 maçta toplam 4 gole doğrudan katkı verdi.

Greenwood durmuyor: Yine skor katkısı! İşte rakamlar-3
FENERBAHÇE'DE 6 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Greenwood, sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi elemelerinde de skor katkısı üretmeyi sürdürdü.

İngiliz futbolcu, elemelerde çıktığı 6 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Greenwood durmuyor: Yine skor katkısı! İşte rakamlar-4
Roma karşılaşmasında yaptığı asistle birlikte Greenwood'un Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerindeki gol katkısı 3'e yükseldi.

İngiliz futbolcu, Marsilya döneminde olduğu gibi Fenerbahçe'de de Avrupa'nın en önemli organizasyonunda skor katkısı vermeyi sürdürüyor.

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