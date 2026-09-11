

Roma karşılaşmasında yaptığı asistle birlikte Greenwood'un Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerindeki gol katkısı 3'e yükseldi.

İngiliz futbolcu, Marsilya döneminde olduğu gibi Fenerbahçe'de de Avrupa'nın en önemli organizasyonunda skor katkısı vermeyi sürdürüyor.

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