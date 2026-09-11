İsmail Kartal'a su şişesi atan şahıstan pişkin ifade: "Pişmanım"
Fenerbahçe-Roma maçında İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kaan A., ifadesinde şişeyi hedef gözetmeden sahaya fırlattığını savundu. Kartal'a yönelik attığı iddiasını reddeden şüpheliye seyirden men ve 1 yıl imza yükümlülüğü uygulandı.
Fenerbahçe-Roma karşılaşmasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kaan A.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Şüpheli, şişeyi hedef gözetmeden sahaya doğru fırlattığını savunurken Kartal'a yönelik attığı iddiasını kabul etmedi.
Kaan A. hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı; seyirden men tedbiri ve 1 yıl imza atma yükümlülüğü uygulandı.
ŞİŞEYİ HEDEF GÖZETMEDEN ATTIĞINI SAVUNDU
Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve uzun yıllardır kombine sahibi olarak maçlara gittiğini belirten Kaan A., 5 yaşındaki oğlunu da karşılaşmalara götürdüğünü söyledi. Daha önce herhangi bir taşkınlık yapmadığını ifade eden şüpheli, olayın penaltı olduğunu düşündüğü bir pozisyonun ardından yaşanan heyecan sırasında meydana geldiğini belirtti.
Kaan A., emniyetteki ifadesinde, "Dün maç esnasında önce penaltı olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda anın heyecanıyla elimde bulunan pet su şişesini hedef gözetmeksizin sahaya doğru fırlattım" dedi.
İSMAİL KARTAL'A YÖNELİK OLDUĞUNU REDDETTİ
Şişeyi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yönelik attığı yönündeki iddiayı kabul etmeyen Kaan A., olayın kamuoyuna yansıdığı şekliyle gerçekleşmediğini savundu. Şüpheli, ifadesinde, "Her ne kadar emniyet evrakında ve kamuoyunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yönelik olarak fırlattığım söylenmiş ise de böyle bir şey kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Kaan A., maçlara oğluyla birlikte gittiğini ve tribünde davranışlarıyla ona iyi örnek olmaya çalıştığını da belirterek yaptığı hareketin yanlış olduğunu kabul etti.
"YAPTIĞIM HAREKET YANLIŞ"
Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu dile getiren Kaan A., İsmail Kartal'dan özür diledi. Şüpheli, "Ne olursa olsun bu yaptığım hareket yanlıştır. Meydana gelen olay nedeniyle pişmanım. Öncelikle İsmail Kartal'dan ve kamuoyunu meşgul ettiğim için sizlerden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Kaan A. hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılırken, şüpheliye seyirden men tedbiri uygulandı ve 1 yıl süreyle imza atma yükümlülüğü getirildi.