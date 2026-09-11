Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve uzun yıllardır kombine sahibi olarak maçlara gittiğini belirten Kaan A., 5 yaşındaki oğlunu da karşılaşmalara götürdüğünü söyledi. Daha önce herhangi bir taşkınlık yapmadığını ifade eden şüpheli, olayın penaltı olduğunu düşündüğü bir pozisyonun ardından yaşanan heyecan sırasında meydana geldiğini belirtti.



İSMAİL KARTAL'A YÖNELİK OLDUĞUNU REDDETTİ

Şişeyi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yönelik attığı yönündeki iddiayı kabul etmeyen Kaan A., olayın kamuoyuna yansıdığı şekliyle gerçekleşmediğini savundu. Şüpheli, ifadesinde, "Her ne kadar emniyet evrakında ve kamuoyunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yönelik olarak fırlattığım söylenmiş ise de böyle bir şey kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaan A., maçlara oğluyla birlikte gittiğini ve tribünde davranışlarıyla ona iyi örnek olmaya çalıştığını da belirterek yaptığı hareketin yanlış olduğunu kabul etti.