İsmail Kartal'dan orta saha kararı! Fenerbahçe'nin Roma maçı muhtemel 11'i

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma'nın kadrosunda birçok önemli futbolcu yer alıyor. Manu Kone, Donyell Malen, Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi isimlerin bulunduğu İtalyan temsilcisinde tecrübeli yıldız Paulo Dybala da bu sezonki performansıyla ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe, Roma karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 307. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler bugüne kadar oynadığı 306 Avrupa müsabakasında 122 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 41. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda Roma karşısında 41. maçına çıkacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynadığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 42 gol atarken kalesinde 70 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 7. SEZON

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı. Sarı-lacivertliler daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında turnuvada yer aldı.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler organizasyondaki en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale çıkarak elde etti. Fenerbahçe'yi o sezon eleyen Chelsea, yoluna yarı finalde devam etti.