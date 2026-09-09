Fenerbahçe uzun bir süredir yollarını ayırmak istediği Rodrigo Becao'nun kiralanması konusunda Rodina Moskova ile anlaşmaya vardı.

2023-2024 sezonunda Udinese'den 8,31 milyon euroya satın alınan Brezilyalı stoper, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin uzağında kalmıştı.

Bu sezon da kadroda düşünülmeyen sambacı stoperin yeni adresi Rusya oldu.