Derbiden hem skor hem de oyun anlamında ağır yaralı olarak çıkan Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Roma maçına çevrilmiş durumda. Beşiktaş yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör İsmail Kartal'ın Roma sınavına özel olarak hazırlandığı öğrenildi.

MAÇTA PAROLA: KONTROLLÜ OL, HATA KOLLA

İtalyan ekibi önünde de alınacak kötü bir skor durumunda ciddi sıkıntı yaşayacak olan Kartal'ın Lyon deplasmanındaki taktik planı referans olarak gördüğü öğrenildi. Defansta yaşanan problemler nedeniyle Roma önünde çok daha kompakt ve kontrollü bir oyun hedefleyen İsmail Kartal'ın futbolcularına, "Skor ne olursa olsun sakin kalıp hata kollayacağız." dediği ifade edildi.