İsmail Kartal’dan Roma’ya sürpriz plan! Asensio yok, Greenwood’a yeni rol
Beşiktaş derbisinin yaralarını sarmaya çalışan Fenerbahçe, gözünü Roma sınavına çevirdi. İsmail Kartal kontrollü oyun ve geçiş hücumları üzerine özel plan hazırlarken, sakat Marco Asensio’nun forma giyemeyeceği karşılaşmada 10 numara pozisyonunda Mason Greenwood’un görev yapması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Devler Ligi’ne Kadıköy’de güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Derbiden hem skor hem de oyun anlamında ağır yaralı olarak çıkan Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Roma maçına çevrilmiş durumda. Beşiktaş yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör İsmail Kartal'ın Roma sınavına özel olarak hazırlandığı öğrenildi.
MAÇTA PAROLA: KONTROLLÜ OL, HATA KOLLA
İtalyan ekibi önünde de alınacak kötü bir skor durumunda ciddi sıkıntı yaşayacak olan Kartal'ın Lyon deplasmanındaki taktik planı referans olarak gördüğü öğrenildi. Defansta yaşanan problemler nedeniyle Roma önünde çok daha kompakt ve kontrollü bir oyun hedefleyen İsmail Kartal'ın futbolcularına, "Skor ne olursa olsun sakin kalıp hata kollayacağız." dediği ifade edildi.
PAULO DYBALA'YA ÖZEL PLAN
Sezona çok iyi bir giriş yapan Roma'nın hücumdaki etkili silahları Donyel Mallen ve Paulo Dybala üzerinde de özenle duran tecrübeli hocanın, rakibi geçiş hücumları ile vurmayı hedeflediği belirlendi. Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanındaki gibi topla daha az oynayıp savunma güvenliğini üst seviyede tutacağı öğrenildi.
ASENSIO YİNE YOK
Şampiyonlar Ligi sahnesindeki ilk maçında yarın Kadıköy'de Roma ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken sakatlıklar takım içinde can sıkmaya devam ediyor. Beşiktaş derbisi sonrası moral arayan Kanarya'da mücadele öncesinde Marco Asensio gelişmesi yaşandı.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan İspanyol hücum oyuncusunun Roma karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı kesinleşti.
Edinilen bilgilere göre Marco Asensio'nun Roma mücadelesinin ardından ligde oynanacak Gaziantep FK maçında ise görev yapıp yapmayacağı belli değil. Teknik heyetin, tecrübeli oyuncunun riske edilmeyerek tamamen hazır hâle gelmesi adına temkinli bir yol izleyeceği belirtildi.
10 NUMARAYA GREENWOOD
Roma maçı öncesi Marco Asensio'nun yokluğunda 10 numara pozisyonunda kimin görev yapacağı netleşti. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'de forvet arkasında İngiliz yıldız Mason Greenwood olacak. Kanatlarda ise Oğuz Aydın ile Kerem Aktürkoğlu'nun görev alması bekleniyor.
Teknik heyetin, Roma karşısında hücum hattında bu üçlüyle sahaya çıkacağı öğrenildi. İki oyuncunun da hücumdaki hareketliliğiyle Greenwood'a destek vermesi planlanıyor.
ROMA İÇİN SON TAKTİKLER
Devler Ligi mesaisi sürüyor. Fenerbahçe, yarın İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-Lacivertliler, Roma maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
ROMA MAÇINA İSPANYOL HAKEM
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile sahasında karşılaşacak. Söz konusu müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martnez Munuera olacak. Fenerbahçe-Roma maçında VAR'da Alman Cesar Soto Grado, AVAR'da da Valentin Gomez görev alacak.