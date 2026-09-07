Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde Kadıköy'de Beşiktaş'a mağlup olurken, teknik direktör İsmail Kartal da karşılaşmanın ardından eleştirilerin hedefindeki isim oldu.



KADRO TERCİHLERİ TARTIŞMA YARATTI

İsmail Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki ilk 11 tercihi ve maç içerisinde yaptığı hamleler tepki çekti. Samsunspor karşılaşmasında 10 numara pozisyonunda görev yapan Mason Greenwood'un derbide kanada çekilmesi, İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun ise kanat yerine merkezde kullanılması eleştirilerin başında geldi.

Bu tercihler nedeniyle Fenerbahçe'nin orta sahada rakibine üstünlük kuramadığı ve oyunun kontrolünü büyük ölçüde Beşiktaş'a bıraktığı belirtildi. Sarı lacivertlilerin fiziksel mücadelede de rakibinin gerisinde kalması, hücumda yeterli alternatif üretememesi ve savunma ile orta saha arasındaki bağlantının kopması Kartal'a yöneltilen eleştirileri artırdı.