Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Talisca sözleri tartışma yarattı!
Beşiktaş karşısında kariyerinin ilk derbi mağlubiyetini alan İsmail Kartal, kadro tercihlerinden oyuncu değişikliklerine kadar eleştirilerin odağına yerleşti. Tecrübeli teknik adamın Talisca'nın ayrılığıyla ilgili sözleri de tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.
Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde Kadıköy'de Beşiktaş'a mağlup olurken, teknik direktör İsmail Kartal da karşılaşmanın ardından eleştirilerin hedefindeki isim oldu.
Sarı lacivertlilerin özellikle orta saha kurgusu ve hücumdaki organizasyon eksikliği, mağlubiyetin temel nedenleri arasında gösterildi.
KADRO TERCİHLERİ TARTIŞMA YARATTI
İsmail Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki ilk 11 tercihi ve maç içerisinde yaptığı hamleler tepki çekti. Samsunspor karşılaşmasında 10 numara pozisyonunda görev yapan Mason Greenwood'un derbide kanada çekilmesi, İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun ise kanat yerine merkezde kullanılması eleştirilerin başında geldi.
Bu tercihler nedeniyle Fenerbahçe'nin orta sahada rakibine üstünlük kuramadığı ve oyunun kontrolünü büyük ölçüde Beşiktaş'a bıraktığı belirtildi. Sarı lacivertlilerin fiziksel mücadelede de rakibinin gerisinde kalması, hücumda yeterli alternatif üretememesi ve savunma ile orta saha arasındaki bağlantının kopması Kartal'a yöneltilen eleştirileri artırdı.
SKRINIAR'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar'ın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar da teknik heyete yönelik bir mesaj olarak yorumlandı. Skriniar, takımın savunma anlayışına ilişkin, "Bu şekilde devam edemeyiz. Fazla açık oynuyoruz. Her şeyi değiştirmemiz ve daha iyi yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki oyun planının takımın savunma dengesini bozduğu değerlendirilirken, deneyimli teknik adamın üzerindeki baskının Avrupa maçının sonucuna göre daha da artabileceği ifade edildi. Özellikle Roma karşılaşmasından alınacak olası kötü sonuç, Kartal'ın geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıyabilir.
KARTAL'DAN TALİSCA SÖZLERİ
İsmail Kartal'ın yakın çevresine Talisca'nın ayrılığından duyduğu rahatsızlığı da aktardığı öne sürüldü. Tecrübeli teknik adamın, "Talisca'nın ayrılmasını ben istemedim. Onu arıyorum." dediği iddia edildi.
Kartal'ın Talisca'nın takımda tutulması için Semedo'nun gönderilmesini göze aldığı, ancak yönetimin ayrılık tercihini Brezilyalı futbolcudan yana kullandığı ileri sürüldü.
Derbi sonrasında ortaya çıkan bu detay, Fenerbahçe'deki kadro planlaması ile teknik heyetin tercihleri arasındaki görüş ayrılığı iddialarını da beraberinde getirdi.