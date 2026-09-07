Fenerbahçe'de Roma maçına farklı kadro! İsmail Kartal'dan 4 değişiklik
Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Roma karşılaşmasına çevrildi. İsmail Kartal, performanslarından memnun kalmadığı Semedo, İrfan Can, Oğuz Aydın ve Muriqi'i ilk 11'den çıkararak kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Roma maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, derbi performansının ardından ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Kartal'ın dört futbolcuyu kulübeye çekerek farklı bir kadro planı üzerinde çalıştığı öğrenildi.
SAĞ BEKTE MERT MÜLDÜR PLANI
İsmail Kartal'ın Semedo'nun yerine sağ bekte Mert Müldür'ü değerlendirdiği belirtildi.
Orta saha kurgusunda ise sakatlığı bulunan Asensio'nun dönüşüne kadar yeni bir üçlü görev yapacak.
Altı numarada İsmail Yüksek forma giyerken, merkez orta sahada Kante ve Guendouzi'nin görev alması planlanıyor.
SOL KANATTA İKİ ADAY
Kartal'ın hücum hattında da değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Oğuz Aydın'ın yerine Kerem Aktürkoğlu veya Nene seçenekleri üzerinde duruluyor.
İrfan Can ve Muriqi'nin de Roma karşılaşmasında ilk 11'de yer almaması planlanırken, teknik heyetin oyuncuların son antrenmanlardaki performanslarını da değerlendireceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'de Roma karşılaşması öncesi yapılması planlanan değişikliklerle birlikte Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kante ve Guendouzi'nin ilk 11'de daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.
Asensio'nun sakatlığının sona ermesiyle birlikte orta saha planında yeniden değişikliğe gidilecek.