Kartal'ın dört futbolcuyu kulübeye çekerek farklı bir kadro planı üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Altı numarada İsmail Yüksek forma giyerken, merkez orta sahada Kante ve Guendouzi'nin görev alması planlanıyor.

Orta saha kurgusunda ise sakatlığı bulunan Asensio'nun dönüşüne kadar yeni bir üçlü görev yapacak.



SOL KANATTA İKİ ADAY

Kartal'ın hücum hattında da değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Oğuz Aydın'ın yerine Kerem Aktürkoğlu veya Nene seçenekleri üzerinde duruluyor.



İrfan Can ve Muriqi'nin de Roma karşılaşmasında ilk 11'de yer almaması planlanırken, teknik heyetin oyuncuların son antrenmanlardaki performanslarını da değerlendireceği ifade ediliyor.