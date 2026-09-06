Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım açıklaması! Soyunma odasına indiği iddiasına resmi yanıt geldi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak sezonun ilk derbisini kaybetti. Karşılaşmanın ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine yönelik sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılırken, sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
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Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş karşılaşmasının ardından soyunma odasına indiği yönündeki iddiaları yalanladı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi kanallarından yaptığı açıklamada Yıldırım'ın maç sonrası soyunma odasına gitmediğini duyurdu.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir."
Böylece sarı-lacivertli kulüp, derbi sonrası sosyal medyada gündeme gelen soyunma odası iddialarına resmi açıklamayla yanıt verdi.
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe