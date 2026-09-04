UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası verdi. İngiliz futbolcuya ayrıca ertelemeli 1 maç men cezası uygulandı. Bu karar doğrultusunda Greenwood'un AS Roma karşılaşmasında oynamasına engel bulunmuyor.

Mason Greenwood para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza aldı

ROMA MAÇINDA SAHADA OLABİLECEK

Fenerbahçe'nin hücumdaki önemli isimlerinden Mason Greenwood, verilen cezanın ertelemeli olması nedeniyle AS Roma mücadelesinde takımındaki yerini alabilecek. Sarı-lacivertliler açısından böylece Roma karşılaşması öncesinde Greenwood konusunda bir eksik oluşmadı.

GUENDOUZI'YE 4 MAÇ CEZA

UEFA, Matteo Guendouzi hakkında da kararını açıkladı. Guendouzi'ye 50 bin euro para cezasının yanı sıra 4 maç men cezası verildi. Fransız futbolcu bu cezanın 2 maçlık bölümünü bu sezon çekecek. Kalan 2 maçlık ceza ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.

FENERBAHÇE İTİRAZ EDECEK

Fenerbahçe, UEFA'nın verdiği cezanın ardından açıklama yaptı. Kulübün resmi sitesinden yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi: "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından, Lyon takımıyla oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen disiplin soruşturması sonucunda; Kulübümüze ve futbolcularımız Matteo Guendouzi ile Mason Greenwood'a yönelik almış olduğu kararları tarafımıza bildirmiştir.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yürütülen disiplin yargılaması süreci sonucunda; UEFA Disiplin Talimatı Madde 11(2)(b) kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal, Madde 15(1)(a)(iv) kapsamında futbolculara veya müsabakada bulunan diğer kişilere hakaret, Madde 15(1)(a)(vi) kapsamında seyircileri provoke etme gerekçesiyle sevk edilen futbolcumuz Matteo Guendouzi'ye 2'si kesin 2'si 1 yıl süreyle ertelenmiş 4 maç ceza vermiştir.

UEFA Disiplin Talimatı Madde 11(2)(b) kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen futbolcumuz Mason Greenwood ise 1 maç men cezası almış olup, söz konusu ceza 1 yıl süreyle ertelenmiştir.

Kulübümüz, UEFA tarafından verilen kararları ve kararların gerekçelerini hukuk birimlerimiz aracılığıyla değerlendirmekte olup, verilen cezalara karşı UEFA Tahkim Kuruluna gerekli tahkim başvurusu ve itiraz süreçlerini yürütecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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