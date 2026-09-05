Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. İki tane yine penaltı var, verilmedi. 5. dakikada Oğuz ile stoperleri mücadele ediyorlar, eliyle böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor, devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonuna bakın, çelme takıyor, yine vermiyor. Bunları verse atsak, Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz tamam ama hakem gördüğünü çalmalı. VAR da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının hiçbir işe yaramayanı çözüm değil ki. Bu hakemleri biri oyuncak gibi kurmuyorsa, bunların hepsi yeteneksiz. Ben konuşmaya başlarsam, beni kimse durduramaz!

"Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz ama yine 2 penaltı verilmedi! Dört haftadır hiçbir yorum yapmadık, bu akşama gelene kadar. Gençlerbirliği maçında 2 penaltı verilmedi, yenildik, olur dedik, sesimizi çıkarmadık. Konya maçında yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket. Orada da penaltı verilmedi ama yendik. Biz bunlar düzelir dedik. Burada yine hakem hataları.

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Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini devam ettiremezsiniz! Türk futbolu bir yere gitmez. Bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. E ne yapacağız! Bize ceza verecekler, ben cezadan korkmam. Ayıp! Bizim taraftardan da özür dileriz. Kusura bakmasınlar. Takım iyi oynamadı ama hakkını yediler. İnce ince doğruyor. 20 sene başkanlık yaptım, 40 senedir takip eden insanım ben. Hakem orta sahada, bizim oyuncumuzu düşürüyorlar, faul verecek görmüyor, önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. VAR'dan müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale edin, gelin bakın deyin. O da yok. Kerem'e resmen çelme taktı. Bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz, zor yani zor.

Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız olacağı bu! İnce ince doğruyor! Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek, biz değil. Biz çözümü söylersek çok başka noktalara gider ki bu akşam söyleyeceğim sözler değil. Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanır. Bu hakemden 4 haftadır tüm takımlar şikayetçi. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. VAR hakemini yabancı getirdik; o zaman hepsini yabancı getireceksin. Çözümü ben bilemem, kendileri bilecek. MHK Başkanı buna çare bulacak. Gerekirse ligi 1 sene ertelesinler. Bizim talebimize gerek yok. TFF olayın nerelere gittiğini görecek, tedbiri neyse alacak. Ben bilemem. Ben birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım.

Gerekirse herkesin istifasını isteriz. Biz elimizi bir taşın altına soktuk hem maddi hem manevi. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa mücadele başka noktaya gider. Onu istemem. Ayıp yani ayıp!

Gençlerbirliği maçında penaltılar verilmiyor. Konya maçı yine hadiseler, hakem sıkıntı. Geçen hafta Samsun'da hakem yine sıkıntı. Bu hafta yine sıkıntı. Önümüzdeki hafta düzelecek mi! Bazı yerlerde söyledim bugün, yine söylüyorum. Bak adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. İstersek o zaman kişilik, Fenerbahçeli'nin yapısını bozarız. Adalet olsun, oynamıyorsak yenilelim, oynuyorsak kazanalım. Hakemler istedikleri gibi idare ediyorlar. Ya bebek gibi kuruyorlar, öyle oynuyorlar ya da yetersizler. Çareyi TFF bulacak, biz değil. Biz söylersek TFF'nin ne işi var. Onlar bunun üzerine eğilecekler. 1-2 kulüp ses çıkarıyor diye önemli değil anlamında devam etmez bu. Bakın devam etmez bu! Herkes aklını başına alsın. Kimseye haksızlık yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz şikayet. Yarın yine şikayet başka takımdan."