Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Deneyimli stoperin yeni adresi ise Çorum FK oldu.
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirimde Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerde Talisca'nın ardından bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı.
ÇORUM FK İLE ANLAŞTI
Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in ayrılacak futbolcular arasında ismini verdiği Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. Deneyimli savunma oyuncusu, transfer döneminin son gününde Çorum FK ile anlaşmaya vardı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Kulüplerin anlaşmasının ardından Çağlar Söyüncü, Çorum FK için sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli stoperin transferinin gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE 75 MAÇA ÇIKTI
Çağlar Söyüncü, 2024 yılında Atletico Madrid'den 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Deneyimli savunmacı sarı-lacivertli formayla 75 karşılaşmada görev yaptı.
Çağlar Söyüncü bu maçlarda 4 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.