Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirimde Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerde Talisca'nın ardından bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı.

ÇORUM FK İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in ayrılacak futbolcular arasında ismini verdiği Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. Deneyimli savunma oyuncusu, transfer döneminin son gününde Çorum FK ile anlaşmaya vardı.