Galatasaray'a farklı Fenerbahçe'ye farklı Can Uzun tarifesi!

Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da yoluna devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kadrosuna yaptığı takviyelerle taraftarını memnun eden sarı-lacivertli yönetimin, transfer döneminin son bölümünde bir hamle daha yapmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un yer aldığı ifade edildi.

Can Uzun Fenerbahçe'nin gündeminde.

FENERBAHÇE SON ANA KADAR MASADA Yönetimin, milli futbolcunun transferi için son ana kadar girişimlerini sürdürmeye hazırlandığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin hücum hattına genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu kazandırmak istediği belirtilirken, Can Uzun için Eintracht Frankfurt ile temasların devam ettiği kaydedildi.