Galatasaray'a farklı Fenerbahçe'ye farklı Can Uzun tarifesi!
Fenerbahçe, transfer döneminin son bölümünde Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için girişimlerini sürdürüyor. Alman kulübünün milli oyuncu için daha önce 60 milyon euro olarak belirlediği serbest kalma bedelinin sarı-lacivertliler için 40 milyon euroya kadar gerilediği öne sürüldü.
Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da yoluna devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Kadrosuna yaptığı takviyelerle taraftarını memnun eden sarı-lacivertli yönetimin, transfer döneminin son bölümünde bir hamle daha yapmak istediği belirtildi.
Bu doğrultuda listenin üst sıralarında Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un yer aldığı ifade edildi.
FENERBAHÇE SON ANA KADAR MASADA
Yönetimin, milli futbolcunun transferi için son ana kadar girişimlerini sürdürmeye hazırlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin hücum hattına genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu kazandırmak istediği belirtilirken, Can Uzun için Eintracht Frankfurt ile temasların devam ettiği kaydedildi.
60 MİLYON EURODAN 40 MİLYON EUROYA
Can Uzun'la daha önce Galatasaray da yakından ilgilenmişti.
Eintracht Frankfurt'un milli futbolcunun transferi için sarı-kırmızılı kulüpten 60 milyon euroluk serbest kalma bedelinin karşılanmasını istediği belirtilmişti.
Son gelişmelere göre ise Alman ekibinin Fenerbahçe için bu rakamı 40 milyon euroya kadar indirdiği öne sürülüyor.
Transfer döneminin kapanmasına kadar Fenerbahçe'nin Can Uzun konusunda şartları değerlendirmeye devam edeceği ve yönetimin milli oyuncu için son ana kadar masada kalacağı ifade ediliyor.