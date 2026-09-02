Fenerbahçe’den Matt O’Riley için kiralama teklifi!

Sarı-lacivertli yönetimin, Brighton'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Matt O'Riley'yi kadrosuna katmak için İngiliz kulübüne teklif yaptığı bildirildi.

Transfer çalışmalarında son saatlere giren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Premier Lig'e yöneldi.

Matt O’Riley Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

FENERBAHÇE'DEN KİRALAMA TEKLİFİ

Ben Jacobs'ın haberine göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Brighton'a kiralama teklifini iletti.

Sarı-lacivertlilerin sunduğu formülün satın alma opsiyonu içermediği ve sezon sonuna kadar kiralama şeklinde olduğu aktarıldı.