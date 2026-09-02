Fenerbahçe’den Matt O’Riley için kiralama teklifi!
Transfer döneminin son saatlerinde orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brighton’da forma giyen Matt O’Riley için kiralama teklifinde bulundu. İngiliz ekibinin şu aşamada transfere sıcak bakmadığı belirtilirken, sarı-lacivertliler görüşmeleri sürdürüyor.
Transfer çalışmalarında son saatlere giren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Premier Lig'e yöneldi.
Sarı-lacivertli yönetimin, Brighton'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Matt O'Riley'yi kadrosuna katmak için İngiliz kulübüne teklif yaptığı bildirildi.
FENERBAHÇE'DEN KİRALAMA TEKLİFİ
Ben Jacobs'ın haberine göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Brighton'a kiralama teklifini iletti.
Sarı-lacivertlilerin sunduğu formülün satın alma opsiyonu içermediği ve sezon sonuna kadar kiralama şeklinde olduğu aktarıldı.
Brighton yönetiminin ise O'Riley'nin ayrılığına onay vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.
İngiliz kulübünün olumsuz yaklaşımına rağmen Fenerbahçe, transfer için temaslarını sürdürüyor.
İNGİLİZ KULÜBÜ İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, transfer penceresi kapanmadan önce Brighton'ın kararını değiştirmesi için görüşmelerine devam ettiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin önceliğinin orta sahaya takviye yapmak olduğu süreçte O'Riley, adaylar arasına dahil edildi.
Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Danimarkalı futbolcu, ihtiyaç halinde ofansif orta saha olarak da oynayabiliyor.
Bu özelliği, oyuncunun farklı pozisyonlarda kullanılabilmesine imkan sağlıyor.