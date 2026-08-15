Fenerbahçe'den savunma operasyonu! Ayrılık o transfere bağlı
Fenerbahçe’de savunma hattı için yeni bir transfer planı gündemde. Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü’nün olası ayrılığına karşı Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki Ümit Akdağ’ı listesine aldı. Yönetimin önümüzdeki hafta Alanyaspor ile temas kurması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde savunma hattındaki kadro planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertliler, stoper rotasyonuna genç ve yerli bir oyuncu eklemek isterken gündeme Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ geldi. Fotomaç'ın haberine göre 22 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe'nin yerli stoper listesinin başında bulunuyor.
HEDEF ÜMİT AKDAĞ
Fenerbahçe yönetimi, savunma hattında hem gençleşme hem de yerli oyuncu sayısını artırma planı doğrultusunda Ümit Akdağ'ı değerlendiriyor. Alanyaspor formasıyla dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin savunma transferinde öne çıkan aday haline geldi.
ALANYASPOR'LA TEMAS KURULACAK
Fenerbahçe'nin Ümit Akdağ transferi için önümüzdeki hafta Alanyaspor ile temas kurması bekleniyor. Yapılacak görüşmelerde oyuncunun transfer şartları ve bonservis bedeli masaya yatırılacak. Henüz kulüpler arasında resmi bir anlaşma bulunmazken görüşmelerin seyri transferin yönünü belirleyecek.
10 MİLYON EURO İDDİASI
Ümit Akdağ için daha önce çıkan haberlerde Alanyaspor'un yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile yapacağı görüşmelerde bu rakamın da pazarlık konusu olması bekleniyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN GELECEĞİ TRANSFERE BAĞLI
Fenerbahçe'de savunma planlamasının bir diğer önemli başlığı Çağlar Söyüncü. Tecrübeli stoperin takımda kalıp kalmayacağı, savunmaya yapılacak yeni transferin ardından netleşebilir.
Yönetim, Ümit Akdağ veya başka bir yerli stoperin kadroya katılması halinde Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılması ihtimalini değerlendirecek.
YERLİ STOPER AVANTAJI
Ümit Akdağ transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe savunma rotasyonuna hem genç hem de yerli bir alternatif eklemiş olacak. Bu durum sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu planlamasında da hareket alanını artırabilir.
Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki hafta Alanyaspor ile gerçekleştireceği görüşmeler, hem Ümit Akdağ transferinin hem de Çağlar Söyüncü'nün geleceğinin şekillenmesinde belirleyici olacak.