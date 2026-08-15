Fenerbahçe'den savunma operasyonu! Ayrılık o transfere bağlı

Yönetim, Ümit Akdağ veya başka bir yerli stoperin kadroya katılması halinde Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılması ihtimalini değerlendirecek.

Fenerbahçe'de savunma planlamasının bir diğer önemli başlığı Çağlar Söyüncü. Tecrübeli stoperin takımda kalıp kalmayacağı, savunmaya yapılacak yeni transferin ardından netleşebilir.

Ümit Akdağ'ın Romanya vatandaşlığı da var

YERLİ STOPER AVANTAJI

Ümit Akdağ transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe savunma rotasyonuna hem genç hem de yerli bir alternatif eklemiş olacak. Bu durum sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu planlamasında da hareket alanını artırabilir.

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki hafta Alanyaspor ile gerçekleştireceği görüşmeler, hem Ümit Akdağ transferinin hem de Çağlar Söyüncü'nün geleceğinin şekillenmesinde belirleyici olacak.