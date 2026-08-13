Fred Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı kesinleşti

Fred ülkesine döndü

Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Mineiro, Brezilyalı orta sahanın transferi için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardı. Kanarya bu transferden 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euroya kadar bonus kazanacak. Fred, Brezilya ekibiyle 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İSMAİL KARTAL AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz karşılaşmasının ardından Fred'in geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Kartal, "Fred konusu hakkında yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir. Zamanımız var, bakalım ne olacak." sözlerini kullanmıştı.